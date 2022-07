"No había alternativas al cierre de la Térmica de Andorra", ha dicho el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, justo ahora que se pone en duda la reducción a escombros de la central en plena crisis energética. El Gobierno central y Endesa plantean ahora retomar la actividad en la central de As Pontes (Galicia), lo que siembra dudas. Montaner ha recordado que el cierre de Andorra se anunció en 2018, que "viene de muchos años anteriores", y que "estaba funcionando de manera transitoria" porque "no cumplía las directrices de emisiones de la UE". Sí se adaptó a ellas la central gallega, ha dicho el responsable de Endesa.

De hecho, el responsable de Endesa ha hecho hincapié en que "ni el Gobierno español ni el europeo garantizaron las inversiones" necesarias para seguir produciendo y reducir las emisiones de CO2, por lo que "Endesa decidió transformar" la producción. Montaner ha comentado que Endesa presentó un plan de acompañamiento al cierre con la instalación de energías renovables. La central de As Pontes (Galicia) "había hecho esas inversiones", de ahí que el Gobierno de España estudie reabrirla para reducir el coste de la energía. Avanza el proyecto de renovables Por otra parte, el director general de Endesa en Aragón ha comentado que la empresa ya ha empezado las obras del primer proyecto de producción de energía renovable en Andorra y que el Proyecto Mudéjar está "muy avanzado". Además, Endesa está a la espera de que el Gobierno de España apruebe la resolución del concurso del Nudo Mudéjar, que espera "ilusionada". "Creemos que es importante para la zona y generaría el empleo equivalente a la central". Ignacio Montaner ha dejado claro que "la apuesta de Endesa por las renovables es inequívoca" y que su objetivo es "ser líderes y dar ejemplo", para lo que está transformando su actividad con el objetivo de que sea "libre de emisiones", dejando de utilizar el gas en toda su cadena de valor en 2040. "En Aragón hemos sido muy activos sin hacer mucho ruido", ha continuado Montaner, quien ha apuntado que en los últimos tres años se han puesto en servicio 20 proyectos de renovables con capacidad de producir 800 megavatios y ahora Endesa impulsa otros 15 proyectos, que pueden sumar hasta 1.000 megavatios, aparte de los proyectos en Andorra.