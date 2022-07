La mitad de los delitos de odio en Aragón están relacionados con la orientación sexual

Parece mentira que siga sucediendo, pero la mayoría de los delitos de odio que se producen en Aragón están relacionados con la orientación sexual de las personas. Es lo que se desprende del primer balance del Servicio de Asesoramiento y Orientación que presta de forma gratuita del Gobierno de Aragón y que, desde que se puso en marcha en junio de 2021, ha realizado 45 actuaciones. De estas, 21 se debían a actos discriminatorios por la condición sexual de la persona, mientras que el resto estaban motivadas por la necesidad de información o derivación a otros servicios, la discriminación en diferentes ámbitos o una consulta de acoso laboral en relación con la raza y el sexo.

La coordinadora del Servicio de orientación jurídica para la no discriminación y los delitos de odio, Patricia Luquin, explicó que se ha detectado que cada vez son más las personas que recurren a los servicios públicos para informarse y orientarse. Sin embargo, no acaban de dar el paso de denunciar situaciones que pueden ser penadas y castigadas. «Se está viviendo un proceso similar a la violencia machista. Hace años no era habitual que se verbalizaran y denunciaran los casos. Ahora estamos en el proceso de hacerlo público, hay más conciencia pero solo falta acabar el proceso y denunciar», explicó Luquin.

En España, el 80% de los delitos de odio que se producen no se denuncian, por lo que en este servicio inciden en la importancia de dar este paso. «Es vital denunciar estos hechos para que todos los mecanismos e instrumentos se pongan en funcionamiento desde el punto de vista policial y jurídico para esclarecer este tipo de hechos y para que, en caso de que se confirme, que son delitos de odio, se penalicen este tipo de acciones», recalcó la abogada. Precisamente, esta es la función del Servicio de Asesoramiento y Orientación que presta directamente el Colegio de Abogados de Zaragoza, la de «orientar, informar y prestar asistencia» tanto a personas individuales como colectivos.

El perfil

«No solo llaman personas que están siendo víctimas de un delito de odio, también recibimos peticiones de información y asesoramiento de colectivos LGTBI, asociaciones de madres y padres y otro tipo de entidades que precisan de ayuda», explica la coordinadora de este espacio en el que también se ofrece atención y orientación social, acompañamiento, intermediación, mediación e intervención comunitaria y apoyo, orientación y atención psicológica. «Dependiendo de la situación y del tipo de trato discriminatorio, derivamos a la persona a un servicio u otro», matiza. «Nuestro objetivo es prestar una atención integral a las personas que entiendan que han sufrido un trato discriminatorio, sea del tipo que sea», explicó la directora general de Igualdad y Familias, Teresa Sevillano.

En cuanto al perfil, Luquin asegura que es muy variado. Aunque los jóvenes tienen más normalizado el proceso de denuncia, desde el servicio se ha atendido a personas de más de 50 años que está sufriendo una situación delictiva por su condición sexual o raza. «Es verdad que les cuesta más dar el paso y que si lo han hecho es porque llevan tiempo soportando la situación. Los jóvenes tienen más interiorizado que no tienen por qué aguantar estas situaciones y no les genera tanta desconfianza o vergüenza pedir ayuda», explica Luquin, que insiste en que deben interponer una denuncia.

Donde ha costado más romper el tabú ha sido en el medio rural. «La privacidad está garantizada, pero es verdad que el miedo o la desconfianza puede frenar a muchas personas», señala la coordinadora, que recalca que el porcentaje de atenciones en los municipios es elevado.

Para contactar con este servicio hay dos vías, la telefónica (900 104 672) y el correo electrónico (nodiscriminacion@aragon.es ). H