¿Cuál es su diagnóstico de la economía aragonesa en los últimos 40 años?

En la economía aragonesa se ha producido un notable cambio modernizador que responde a cierta tradición industrial que tenía nuestra región. Nuestra economía no ha perdido capacidades porque no teníamos monocultivo. En lugares donde había astilleros o los altos hornos, las sucesivas crisis han provocado por ejemplo que Asturias esté desindustrializada. O también la comunidad valenciana con los altos hornos de Sagunto. Aragón ha tenido un sector productivo industrial más diversificado y se ha mantenido, e incluso ha crecido. Evidentemente, también ha contribuido la implantación de la General Motors. Y ahora creo que los servicios y la logística están tomando el relevo en esta economía cada vez más digitalizada. No obstante, seguimos teniendo carencias en lo que respecta a los servicios a empresas. En el sector servicios tampoco teníamos un monocultivo.