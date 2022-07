Ibercaja critica el nuevo impuesto a los bancos: "No es proporcionado"

No ha sentado demasiado bien en el seno de las entidades financieras el impuesto que el Gobierno central aplicará de forma inmediata para que no se beneficien de las subidas de los tipos de interés. Ibercaja cree que "no es proporcionado" plantear una tributación adicional a la banca "ahora que suben algo los tipos de interés", sumándose así a la opinión de la Asociación Española de Banca, AEB, que ya tildó de "injusto" un tributo con el que el fisco pretende recaudar 1.500 millones extra en dos años.

Dicen desde la entidad financiera que en los seis últimos años ha habido "tipos de interés negativos", a lo que se une que el sector ya paga "el 30% por sus beneficios a través del Impuesto de Sociedades". Así lo ha estimado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, quien ha criticado que en estos seis años "no ha venido nadie a preguntar si necesitábamos algo" y que se han planteado "cero mecanismos de compensación y ayuda". "Si fuéramos una empresa de maderas estaríamos vendiendo los muebles al mismo precio que compramos la madera", ha comentado Barbero en la presentación de la 76 edición de la Revista de Economía Aragonesa. En este lapso de tiempo que se extiende por más de un lustro, el sector "ha tenido que tomar decisiones, algunas muy difíciles e impopulares". Entre ellas se encuentra, según han justificado, el descenso del número de afiliados a la Seguridad Social del sector bancario en 1.573 trabajadores. No se oculta, eso sí, que el decremento en las cifras de empleados está relacionado con la reestructuración del sector, inmerso en la digitalización que ha llevado a reducir la red de oficinas, al pasar de 45.000 a menos de 20.000 en el país, y también a su "consolidación" con "diez o doce operadores con cierto tamaño en toda España, cuando antes había más de 50". La subida de los tipos de interés, "poco" en perspectiva histórica Ahora que el Banco Central Europeo ha anunciado la subida de los tipos de interés, desde Ibercaja creen que será "poco en perspectiva histórica", además de anotar que el Euribor estará el año que viene por encima del 1%, "hablamos de una imposición adicional al sector". A entender de Barbero, "no parece muy proporcionado". El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja ha estimado que el Gobierno de España "puede plantear e iniciar la tramitación parlamentaria de cualquier figura impositiva, siempre y cuando esté acorde con el ordenamiento jurídico y fiscal del país, tiene la máxima legitimidad de hacerlo", pero los dos argumentos que ha aportado él ha estimado que "objetivizan bastante el terreno de juego".