Arturo Aliaga aún no desvela si será el candidato del PAR a las autonómicas

El secretario general del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha dicho este miércoles que "aún no toca" hablar sobre quién será el candidato de la formación para las elecciones autonómicas de 2023 ni si habrá primarias en el partido. "Esto es mi vida y creo que se está haciendo un buen trabajo en el PAR", se limitó a afirmar, recordando que en 2014 tomó la decisión de presentarse a la presidencia de la DGA apenas unos meses antes de los comicios. Por aquel entonces asumió la resolución en el mes de noviembre.

La posibilidad de que renovase su liderazgo para las próximas elecciones la abrió el propio Aliaga al decir que se sentía "con ganas" de repetir el Gobierno cuatripartito hace menos de un mes. El consejero de Industria puso el testigo sobre su continuidad en la Comisión Ejecutiva que se conformó en el último congreso de la formación. La decisión se tomará, ha asegurado, "cuando lo diga la gran mayoría de la gente que me ha estado apoyando en los momentos más difíciles y no me ha clavado cuchillos".

En cualquier caso, Aliaga ha comentado que "está sometiendo a su cuerpo a una prueba de esfuerzo", por lo que la decisión se hará esperar. No obstante, ha defendido que hay gente "muy seria y muy trabajadora" en el PAR.

Un nuevo nombre en Zaragoza

No obstante, el partido en Zaragoza sigue regido por una gestora. No ha desvelado Aliaga si continuará siendo así, pero ha dado un nombre: "Tenemos un presidente local de Zaragoza, Jesús Martín, que ganó esas elecciones hace cinco meses con el 80% de los votos y participa en todo aquello que se mueve en esta ciudad, desde el diseño y ubicación de La Romareda, cuestiones de infraestructuras, reuniones con agentes sociales".

"Hemos estado gobernando tres años y hemos aportando nuestra moderación y nuestra centralidad y queremos ofrecer un proyecto serio sólido y solvente para acometer los enormes retos que tenemos de cara al 2023", ha manifestado Arturo Aliaga, quien ha abogado por "reforzar muy bien toda la prestación de servicios sociales".

Además, el PAR ha iniciado los trabajos para elaborar las candidaturas de las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023. "Ya hay listas cerradas y tenemos 160 alcaldes", ha dicho Aliaga.