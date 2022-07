La Justicia china condena al vendedor de los 200 respiradores fantasma reclamados por CEOE Aragón

La Justicia china acaba de condenar al vendedor de los 200 respiradores que compró la CEOE de Aragón, a través del programa Aragón en Marcha junto al Gobierno autonómico, y que nunca llegaron a los hospitales de la comunidad en el peor momento de la pandemia del covid 19, en marzo de 2020. La factura inicial ascendió a más de 3,3 millones de dólares, si bien la reclamación de reembolso y que ahora la patronal podrá recuperar con esta sentencia supera en poco el millón de dólares.

La diferencia económica responde a que la ahora condenada Schenzhen Furuiji Internacional Trade Co., Ltd. había realizado devoluciones previas, así como enviado otro tipo de material sanitario como guantes o mascarillas a cambio de los respiradores fantasma. El juzgado civil de Cantón afirma en la sentencia que esta empresa "no cumplió sus obligaciones contractuales con el cliente". De hecho, durante el juicio celebrado en abril de este año en China la empresa oriental alegó que podía hacer frente al contrato y hacer cumplimiento del mismo, si bien los magistrados rechazan que a estas alturas se lleve a cabo esta propuesta e instan a devolver el dinero al vendedor.

El millón de dólares solo lo abonará Schenzhen Furuiji Internacional Trade Co., Ltd. y no como pretendía la patronal cuyos abogados proponían que fuera un pago solidario porque entendían que no solo era responsable la empresa condenada, sino también de Schenzhen Mingta Import. & Export. Co. Ltd., por su papel de intermediario.

Sin embargo, esto último es puesto en duda por el tribunal cantonés que destaca en su fallo los argumentos que Mingta alegó en el juicio y que, curiosamente, se desvinculó de Fernando C. O., que se sentó recientemente en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza acusado de estafa por los 200 respiradores fantasma. Aunque este empresario zaragozano tenga una empresa que se llama Mingta y que opera en el gigante asiático, desde la sociedad Mingta de China, "Fernando C. O. no puede representar a Mingta de acuerdo a los registros de la seguridad social, las empresas Mingta España y Mingta China son independientes entre sí y no constituyen confusión y mezcla de personalidades".

Una argumentación de la Justicia china que va en la línea de la acusación de la CEOE de Aragón en el asunto judicializado en España. La patronal aragonesa señaló que Fernando C. O. les engañó dando la apariencia que Mingta España y Mingta China iban de la mano y que incluso pidió que abonara los más de 3,3 millones de dólares a una empresa que identificó "como del grupo", si bien durante el juicio en España este empresario alegó a un "lenguaje comercial" esa forma de actuar para así no tener ningún tipo de responsabilidad en la operación fallida más allá del cobro de unos 100.000 euros en concepto de comisión. De ahí que este empresario se enfrente a una condena de entre 4 y 9 años de prisión que solicitan, respectivamente la Fiscalía, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y la CEOE. La defensa mantiene la absolución.

Por todo ello, el tribunal civil cantonés solo señala como responsable al vendedor que fue el que recibió el dinero procedente de la CEOE.