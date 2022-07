Alumnos exclusivos en Teruel gracias al programa conjunto de ADE e Ingeniería Informática

Un perfil tecnológico y con espíritu emprendedor. Esta es la esencia de los alumnos que cursan en la Universidad de Zaragoza el programa conjunto de Administración y Dirección de Empresa (ADE) e Ingeniería Informática, la primera titulación del campus público que permite estudiar a la vez dos carreras de áreas diferentes: Ciencias Sociales y Tecnológica.

Hasta ahora ninguno de los dobles grados que ofrece la institución académica tenía esta peculiaridad. Jesús Gallardo, director de la Escuela Politécnica de Teruel, donde se cursa este programa, asegura que son estudiantes con «mucha inquietud y ambición «en ramas muy diferentes cuando acaban el Bachillerato. Tras culminar el primer curso, las sensaciones son «muy buenas» entre los docentes y el alumnado.

«Es un programa exigente porque, además de tener una asignatura más por semestre, hay un cambio de contexto de materias que exige cambiar la mentalidad. Y eso es más costoso que quien tiene un programa conjunto de titulaciones afines», señala Gallardo. «Casi todos los alumnos han aprobado todo, a la espera de alguno que ha optado por dejar para septiembre. Estamos muy contentos», indica.

El futuro laboral de los egresados en ADE e Ingeniería Informática pasa, sobre todo, por puestos de responsabilidad en empresas de ámbito tecnológico donde se pueda poner en práctica los conocimientos en ingeniería, pero también en empresa.

La titulación oferta 10 plazas, que llenó en su primer curso de estreno y que todo apunta a que este próximo también lo hará. Una de las características de la enseñanza recala en el trato cercano entre alumno y profesor. «Hay un plan de orientación muy claro. Además de ser pocos, también son estudiantes a los que se les va a exigir más esfuerzo porque tratan materias que igual no han tratado en Bachillerato», explica Gallardo.

«Lo habitual en Ingeniería Informática o Ingeniería Electrónica es emprender en algún proyecto, pero hasta ahora quien lo hacía no tenía la base de saber llevar una empresa o ponerla en marcha desde cero», insistió Gallardo.

Teruel, polo de atracción

La nota media para acceder este curso a la titulación es de un 11,5, una puntuación exigente. «Hay cierto mantra de que los estudiantes buenos se tienen que ir fuera para hacer algo distinto o más novedoso, pero si eres bueno no es necesario salir. Para Teruel este programa es muy importante porque genera atracción», dijo.

Una de las estudiantes de ADE e Ingeniería Informática es Nayara Gómez. La joven asegura estar «bastante satisfecha» tras el primer año de carrera, pero reconoce que es «complicado» y requiere de «mucho esfuerzo». De hecho, prácticamente ha vivido en el campus durante el curso. «La exigencia hace que por las mañanas demos e Ingeniería y por las tarde las de ADE», cuenta.

A pesar de tratar dos áreas diferentes, a Gómez no le ha costado adaptarse. «Creo que las dos carreras se complementan bien», dice. Ella tenía claro desde 4º de ESO sus aspiraciones universitarias. «Hice el Bachillerato científico-tecnológico, pero con la peculiaridad de que elegí como optativa Economía de la Empresa», explica.

Nayara Gómez es una de las estudiantes de este programa conjunto. El primer año lo califica como «muy bueno», pero sí tiene una pega: la falta de mujeres en la titulación. «En ADE está más equilibrado, pero no sucede lo mismo en Ingeniería"

Su futuro hubiera pasado, posiblemente, por Valencia, pero el hecho de que la Universidad de Zaragoza estrenara este programa conjunto le permitió quedarse en casa. «Soy de Teruel y creo que esta titulación es una oportunidad para que la gente venga aquí, conozca la provincia y puedan surgir oportunidades», dice.

Solo tiene 19 años, pero Nayara ya tiene claro que laboralmente irá hacía la informática. «Aún me quedan años y no tengo definido a qué me dedicaré, pero estoy segura de que irá por esa rama». El primer año lo califica como «muy bueno», pero sí tiene una pega: la falta de mujeres en la titulación. «Me gustaría que hubiera más chicas. En ADE está más equilibrado, pero en Informática apenas somos y creo sería bueno más presencia femenina», dice.