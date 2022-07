Joaquín Olona: "Podríamos llegar a un presupuesto infinito y seguiríamos teniendo incendios"

¿Se pudo hacer algo más en el incendio de Ateca para que no afectara a 14.000 hectáreas?

Bueno... Tenemos que redefinir la política forestal. Tenemos que hacer más, pero no en los términos en los que se plantea desde algunos ámbitos. No es suficiente aumentar el presupuesto ni insistir con los mantras de que los incendios se apagan en invierno. Tenemos que salir de esa idea de que el objetivo es que no haya incendios. Eso no solo es un error, sino que es imposible y no es realista. Tenemos que reenfocar la política de incendios forestales empezando por entender que, en parte, son inevitables. Es irreal pretender que no haya incendios porque un 20% se deben a causas naturales; más de un 50% a accidentes y neglicencias, el 16% son intencionados y un 10%, de origen desconocido. Por supuesto, el objetivo es que no haya provocados. Negligencias y accidentes deben ser los mínimos, pero no podemos pensar que no se vaya a producir alguno. Las causas naturales no las podemos evitar. En un escenario de cambio climático esto supone que tenemos que aprender a convivir con los incendios. No lo digo para evitar críticas, sino para profundizar. Debemos dejar a un lado los mensajes simplistas.

Este año el presupuesto para prevención y extinción es el más alto y, sin embargo, estamos ante uno de los peores veranos. ¿Siente impotencia ante un fenómeno en cierta manera incontrolable, o cree que se puede llegar a más con más medios?

Se ha hecho un gran esfuerzo desde 2015. El presupuesto de la gestión forestal ha pasado de 19,26 millones en 2014 a 54,4 millones en 2022, más los fondos europeos. Es un hecho que este Gobierno ha hecho un esfuerzo. Pero eso no impide que tengamos incendios. ¿Lo debemos ver como un fracaso? En absoluto. Nos equivocamos si pensamos que por aumentar el presupuesto no habrá incendios. Tenemos que tener los medios suficientes, que yo considero que los tenemos. Podríamos llegar a un presupuesto infinito, arruinar a la comunidad autónoma elevando y elevando el presupuesto de la lucha contra incendios, y estos no desaparecerían. De ahí la importancia de cambiar el enfoque. Mejorar el presupuesto está bien, pero no la clave.

Se logró salvar el casco urbano de Moros, cuyo término municipal quedó calcinado. Al priorizar salvar vidas y bienes, ¿se descuidaron otros flancos?

Nadie duda de que hay una prioridad indiscutible que son las poblaciones y las personas. Ya no podemos enfocar la lucha contra incendios forestales como hace 40 años, cuando era muy raro que afectaran a localidades. En el caso de Ateca, tuvimos que cortar la autovía, el AVE, hay un oleoducto, hay redes telemáticas… Tenemos un territorio muy complejo donde, además de las poblaciones, tenemos que atender a esas prioridades de infraestructuras básicas. En Aragón podemos sacar pecho por la gran labor que realiza el CECOPI, el órgano de coordinación entre todas las instituciones y fuerzas de seguridad, que bajo un único mando decide dónde centrar los esfuerzos.