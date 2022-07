Una joven de 32 años con audífonos: «Mi abuelo decía que estas cosas eran para mayores y mira ahora yo»

Señalaba Francesc Carreño, con 40 años de experiencia en el sector de la audición, que cuando comenzó su carrera apenas encontraba a uno o dos pacientes que precisaran de audífono. Sin embargo, ya nota que son algunos más a día de hoy.

María Benito tiene 32 años y lleva audífonos desde hace pocos meses. Es cierto que su embarazo acabó acelerando una enfermedad congénita que ha heredado de su padre, pero no tiene ni la menor duda de que sus hábitos como adolescente acabaron por influir negativamente en este desgaste. «Escuchaba música muy alta y a todas horas», relata Benito a la vez que admite que «ahora» no lo haría. Por eso, hace un llamamiento a los jóvenes para que tengan «especial cuidado» con las exposiciones a fuertes volúmenes, así como a un «uso responsable» de los auriculares.

Reconoce que durante los reconocimientos médicos a los que se sometía anualmente, siempre había una frecuencia que no escuchaba. Poco a poco, su audición se fue degenerando hasta tal punto de que no escuchaba la televisión y tenía que incluir los subtítulos en la pantalla. Tampoco entendía las voces que llegaban desde otras habitaciones de su casa. Se acabó convirtiendo en una situación «muy limitante», agravada todavía más con la pandemia y la implantación de la mascarilla. Así, cuando acudía a su puesto de trabajo, se encontraba con otra barrera.

El cambio ha sido, «indudablemente», a mejor y, aunque no escucha al 100%, ni mucho menos «es lo de antes».

El momento en el que dijeron que la solución pasaba por los audífonos supuso «un shock»: «Yo les decía que eso era para personas mayores». Afortunadamente, no tiene ningún complejo y no se molesta por recogerse el pelo con una coleta para que no se vean.

«Me recordó a mi abuelo cuando no se quería poner los audífonos porque decía que estas cosas eran para mayores. Y mira ahora yo», finaliza entre risas María.