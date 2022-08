“No debemos criminalizar al parado que recibe prestaciones”

Lleva poco más de un mes a la cabeza del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), pero Elena Guinda no es una novata en el órgano encargado de ajustar el mercado laboral de la comunidad. Antes fue jefa de gabinete, una 'fontanera' del Departamento de Economía, lo que le confirió un profundo contexto para aterrizar a los mandos de la entidad.

No fue el suyo un ascenso al uso. ¿Cómo ha desembarcado en la dirección?

Con ganas e ilusión, pero con conocimiento del organismo. Por suerte, el bagaje que tuve en el Departamento de Economía me permitía conocer al equipo, las políticas y programas del Inaem.

¿Siente cierto exceso de responsabilidad por la forma en la que dimitió su predecesor?

Yo tiendo a ser muy responsable independientemente de las circunstancias. Represento a una institución que es uno de los motores del Gobierno de Aragón. Nos queda trabajar y escuchar mucho para sacar adelante todas las propuestas con las que queremos mejorar la empleabilidad de la ciudadanía y su formación al tiempo que siguen bajando las cifras del paro. Pero todo ello sin miedos, que son paralizantes.

Aragón se encamina hacia el pleno empleo, dicen los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). ¿En qué enfocarse ahora?

En la formación. Del total de parados que tenemos en Aragón, casi el 70% tiene una formación por debajo del Bachillerato. No necesitamos grandes titulaciones, pero las empresas nos piden gente cualificada. Hay trabajadores que no tienen nada de formación porque vienen de sectores en los que han trabajado toda la vida y que hay que reconducir.

"El Inaem ya no es solo el paro. Elaboramos itinerarios personalizados que se adaptan a las necesidades de los trabajadores" Elena Guinda - Directora del Inaem

¿Qué se hace en estos casos?

El Inaem ya no es solo el paro. Tener un empleo mejora tu situación social, familiar y personal. Desde el Inaem elaboramos itinerarios muy personalizados porque cada persona es un mundo, con distintas circunstancias laborales, formativas y personales que le influyen en su búsqueda de empleo.

Hay datos muy buenos, como el del empleo femenino, pero el paro juvenil no es uno de ellos.

El paro juvenil ha subido sobre todo en la incorporación al primer empleo. Tenemos que trabajar muy, muy pegados a los jóvenes, y tal vez sí nos falte ese acercamiento. Pero ya tenemos planes muy incisivos que se engloban dentro del Programa de mejora del empleo joven (Pamej). Por ejemplo, existe un plan de mejora de habilidades digitales y de incentivos a la contratación de estos jóvenes dotado con dos millones de euros. También el plan de contratación de jóvenes para que tengan su primera experiencia laboral en la Administración pública, que dio trabajo a 450 jóvenes. Y el programa Investigo, que supuso la contratación de 170 jóvenes en empresas de investigación.

Pero la tasa de paro juvenil se incrementó respecto al año pasado.

Se dan distintas circunstancias, como la incorporación de nuevos jóvenes al mercado laboral y el cierre de las escuelas taller en verano. Nosotros estamos trabajando para subvencionar el empleo de calidad con contratos indefinidos y de formación y con un incremento de las partidas para que los sueldos sean dignos. Por eso en los Programas Experienciales (las hasta ahora escuelas-taller) se firmarán contratos laborales desde el primer día en los periodos de prácticas desde este año.

"Casi el 70% de los parados en Aragón tiene una formación inferior al Bachillerato" Elena Guinda - Directora del Inaem

Se han perdido 5.000 puestos de trabajo en la Industria y 400 en la construcción en el último trimestre. ¿Coincide en que hay un desajuste en el mercado laboral?

Son tiempos muy complejos. La subida de los costes de las materias primas está afectando a la construcción y a la industria y eso se nota. Esperemos que esos datos sean coyunturales. Por suerte tenemos un mercado laboral muy dinámico y esperamos poder recuperar esos puestos de trabajo. Hay que equilibrar las contrataciones, sobre todo con los que han parado ahora.

¿Se ha llegado tarde con la formación a esa transformación?

Yo creo que no. Llevamos mucho tiempo trabajando, por ejemplo, en digitalización. De los 2.000 cursos del Inaem, más de 500 van dirigidos a ellos. Están los cursos del CTA que acreditan niveles de formación muy elevados y permiten a los profesionales mejorar su empleabilidad en más de un 90%. Los datos de la EPA de empleo femenino, muy notables, tienen que ser un reflejo del esfuerzo formativo que se ha hecho para reducir la brecha de empleo y de temporalidad. No creo que lleguemos tarde.

El problema está sobre todo en la hostelería y la construcción: los trabajos tradicionales. ¿Se soluciona también con formación?

Las propias asociaciones de los sectores son conscientes de que tienen que adaptarse a la nueva realidad social. Los planteamientos vitales han cambiado mucho en estos años. Ahora se prima la conciliación, tener una mayor calidad de vida. Y a eso tienen que adaptarse las empresas, las instituciones y los trabajadores. ¿Cómo conseguirlo? Dialogando y consensuando, llegando a acuerdos con todas las partes.

¿Con quién debe acordarse y consensuarse esa formación?

Fundamentalmente con las empresas. Son los que crean los puestos de trabajo y quienes conocen las necesidades del mercado. Pero también con los agentes sociales, que deben aportar la visión de los trabajadores. Cuando hablamos de empleo, hablamos de personas. No podemos hablar del paro en general sin analizar todas las diferencias que hay entre las personas a emplear en todo Aragón. La discapacidad, por ejemplo, es uno de nuestros proyectos de empleo más potentes, dotado con más de 20 millones de euros este año para integrar a estas personas en el mercado laboral. La mejor política social de empleo que podemos hacer es que una persona con dificultades trabaje.

Hay voces del mundo empresarial que no comprenden que falte mano de obra cuando hay casi 60.000 parados. ¿Hay gente apuntada al paro que no quiere trabajar?

No debemos criminalizar a quien cobra prestaciones al estar en desempleo. Tenemos que empatizar con la dificultad de estar en esas circunstancias, porque muchas veces la gente no sabe ni por dónde enfocar su camino a la búsqueda de empleo. No es sencillo estar en desempleo y salir del bucle. Tenemos que impulsarles, hacerles de mentores, saber motivar a estas personas para que le encuentren un sentido a buscar empleo. No me quiero imaginar a una persona que no acabe de encontrar trabajo. Probablemente haya dedicado su vida a hacer solo una cosa y le sea muy difícil salir del bucle anímico y emocional sin tener formación o contactos para reconducir su vida laboral. Me pongo en su postura y jamás se me ocurriría juzgarle.