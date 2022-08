Aragón ha recibido más de 1.000 millones de los fondos europeos

Aragón ha recibido ya más de mil millones de euros del Gobierno de España procedentes de los fondos europeos. Este es el principal balance económico del informe 'Cumpliendo' presentado este martes por la delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano, que ha repasado el impacto de estas inversiones en la comunidad autónoma en los últimos seis meses.

Pese a las cifras millonarias, Serrano ha reconocido también los retrasos en la aplicación de algunas de las medidas estrella del Gobierno, como el bono cultural o el del alquiler para jóvenes. Ambas cuestiones se han atascado en la tramitación durante varios meses desde que fueron anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta que la comunidad autónoma ha sacado la convocatoria.

Serrano achaca el retraso en la aplicación de medidas como el bono cultural o del alquiler joven a la compleja burocracia de las convocatorias, lo que hace que "se dilate en el tiempo su puesta en marcha". En este sentido, ha reconocido que se debería ganar en agilidad, pero ha asumido que es "difícil conseguirlo" por la necesidad de revisar las convocatorias y los requisitos de los beneficiarios.

La delegada del Gobierno ha destacado en el balance de gestión tres grandes bloques, como el escudo social -principalmente vinculado a los ertes-, la llegada de los fondos europeos y el desarrollo de infraestructuras en la comunidad autónoma. En términos generales, según las cifras de la delegación, el Gobierno de España ha cumplido el "53,3%" de sus compromisos con la comunidad autónoma, que se espera que alcance el 61% a finales de año.

Entre otras cuestiones, Serrano ha destacado que más de 9.500 aragoneses con rentas bajas han solicitado desde el pasado 8 de julio el bono de ayuda de 200 euros promovido por el Gobierno central. Asimismo, el bono social eléctrico llega a más de 32.000 hogares aragoneses y 54.000 inquilinos se han beneficiado del tope al alquiler, según las cifras oficiales.

Entre las grandes cifras destaca la destinada a sufragar los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes), para los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido 370 millones de euros desde abril de 2020, beneficiando a más de 123.000 ciudadanos de las tres provincias.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha actualizado el dato de solicitudes de protección por parte de ciudadanos ucranianos en riesgo por la invasión de Rusia. Son ya más de 3.100 en Aragón.

Las nuevas medidas de ahorro energético

La Delegación del Gobierno en Aragón ha empezado a aplicar ya las nuevas medidas de ahorro energético aprobadas este lunes por el Consejo de Ministros, y durante la rueda de prensa de Serrano el termostato marcaba 27ºC.

La delegada del Gobierno ha pedido la "colaboración de todas las instituciones y los ciudadanos" para poder aplicar estas medidas que permitan paliar el impacto de la crisis energética.

En relación con las críticas del Partido Popular y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la "inacción" del Gobierno autonómico y central, y en contra directamente de estas medidas, Serrano ha rechazado valorarlas. "El no por el no no requiere otra respuesta. No hemos escuchado ninguna propuesta por parte del Partido Popular", ha denunciado.

Por ello, ha insistido en la "responsabilidad social y política" de los distintos agentes, así como de los ayuntamientos, "para demostrar que podemos consumir menos y hacer un uso más responsable de los recursos". Además, ha señalado, "no solo por responsabilidad, sino por beneficio propio", las entidades locales "se pueden beneficiar de estas medidas ya que suponen un ahorro en las facturas".

Por otro lado, Serrano ha evitado valorar qué ocurrirá con las luces de Navidad, situación que el propio gobierno ya dijo ayer que analizará más adelante.