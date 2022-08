Carmen Herrarte deja sus cargos en la dirección de Cs de Pérez Calvo

Era cuestión de tiempo que la concejala de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza Carmen Herrarte moviera ficha en forma de decisión contundente en respuesta a su líder en Aragón, y número tres de Inés Arrimadas en España, Daniel Pérez Calvo. Ambos llevaban semanas enfrentados después de que este último le obligara a ella a cancelar una comparecencia en rueda de prensa junto al portavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo, por un acuerdo municipal, o le afeara públicamente que presentara el programa Volveremos, su proyecto estrella, junto al alcalde y líder del PP, Jorge Azcón.

Su enfado, público y notorio, ha desencadenado que la edila le notifique hoy su renuncia a todos sus cargos dentro de la formación naranja, tanto el de secretaria del comité ejecutivo como del comité autonómico. Una dimisión que, según ella misma explica, hace «por coherencia».

Su renuncia no implicará cambio alguno en el ayuntamiento, solo en la parte orgánica, ya que deja la cúpula del partido en Aragón pero no abandonará ni su acta de concejala, ni su puesto de responsable de Economía del equipo de Gobierno PP-Cs. Ni tampoco su carnet de afiliada. «Seguiré trabajando hasta el último segundo por la ciudad», aseguró en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. «Simplemente en este momento me hago a un lado en la directiva de Cs pero voy a seguir trabajando con la misma fuerza que siempre en el ayuntamiento, hasta el último segundo».

«Llevo más de tres años en la gestión municipal y a mí me avalan los resultados de mi trabajo. Y sinceramente creo que a nivel del equipo de Gobierno lo estamos haciendo muy bien», remarca la concejala de Cs, para quien el motivo de su decisión de abandonar la directiva de Daniel Pérez Calvo en Aragón, a quien se lo ha comunicado este jueves a mediodía en persona, obedece a sus «discrepancias» con la línea que está siguiendo el partido en el momento actual y desde hace meses. Concretamente, asegura la edila de la formación naranja, esta es una decisión «sosegada y muy meditada» y tomada hace meses, a finales de 2021.

Carmen Herrarte: «Ahora solo tengo claro hacia dónde no quiero ir y con quién no quiero, no tengo tan claro hacia dónde sí»

«La razón es una evolución natural, por pura coherencia con lo que todo el mundo ha visto», remarca, en referencia a sus diferencias con la dirección del partido y su líder en Aragón, Daniel Pérez Calvo, al que no reprocha nada directamente, tampoco lo achaca a lo ocurrido con la comparecencia con Vox como detonante, pero con el que es muy contundente: «Se afrontan ahora unos trabajos importantes en el partido con el que mantengo discrepancias importantes y son más que las que pueda tener con el líder, aunque los equipos los forman personas». Estos «funcionan cuando hay un liderazgo fuerte y respetado por todos». «En el ayuntamiento lo tengo y es el alcalde, Jorge Azcón», añade.

Dicho esto, podría interpretarse que se deja querer por el PP de cara a las próximas elecciones de2023. «Ahora solo tengo claro hacia dónde no quiero ir y con quién no quiero, no tengo tan claro hacia dónde sí», responde sobre la posibilidad de fichar por los conservadores.