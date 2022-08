El centro de salud de Utebo ha querido dar a conocer a los vecinos la situación que vive. Por eso, desde este viernes cuelga en la puerta de entrada del centro de salud un cartel con una comparativa de cifras que señala que la plantilla de medicina familiar está atendiendo a 2.175 pacientes, frente al máximo de 1.500 que marca la ley. Además, aparece que el número de médicos que debería prestar asistencia en Utebo son 8 y que el 4 de agosto eran 4 los médicos de familia trabajando. Ese día se atendieron a 270 pacientes, una media de 67 por médico. La hoja termina anunciando que la nota informativa se actualizará para «mantener informada a la población de la situación sanitaria del municipio».

Ante esta situación, el concejal de Acción Social de Utebo, de Izquierda Unida, Melchor Marco, critica que no se haya incorporado ningún personal eventual de sustitución, por lo que pide una reunión urgente con el gerente del Salud ante la situación «insostenible» que viven en el municipio. Además, denuncia que los profesionales llevan unos dos años sometidos a presión asistencial y que no se está invirtiendo en mejorar las condiciones laborales ni las plantillas. «Por contra, se invierte en tecnología, que quizá no es lo más prioritario ahora para la población», añade. Por ese motivo, ha reclamado una reunión urgente con el gerente del Sector Sanitario de Zaragoza, porque «esto no puede seguir así, está en juego la salud de la población y de la propia plantilla», sentencia Marco.

Pero no es la única situación que denuncia la formación política, ya que IU ha criticado que hay equipos informáticos del Salud en la comarca de Daroca que no funcionan desde hace meses; lo que está afectando a la calidad de servicio de muchos aragoneses. El motivo es que están «completamente obsoletos», según su portavoz, Marcos García, lo que imposibilita poder consultar el historial o renovar medicamentos. Las consultas de paso están «abandonadas y sin equipos informáticos” en pueblos con menor número de habitantes, tales como Villanueva de Jiloca o Murero», afirma. Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón señalan que los equipos informáticos de los consultorios corresponden a los ayuntamientos y que del resto «puede haber problemas puntuales pero se está pendiente de hacer una renovación de equipos».