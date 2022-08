La vacunación contra el covid en Aragón se ralentiza por vacaciones

Verano, vacaciones, viajes, fiestas de los pueblos. Aragón está recuperando la normalidad que la pandemia del coronavirus nos ha robado durante dos años. Sin embargo, todavía hay aragoneses que no han completado su pauta de vacunación. Desde que comenzó la campaña, allá por diciembre del 2020, en la comunidad se han puesto algo más de 2.907.000 dosis. Como muchos vecinos ya han hecho los deberes y están inmunizados, las agendas de vacunación, que aún siguen abiertas, han ido ralentizándose a lo largo de este año, y todavía más en verano. De hecho, si hasta el mes de julio había ido a vacunarse una media de unas 3.000 personas, para los próximos 14 días, solo hay agendadas 2.071 citas.

En la última semana ya solo se han inmunizado 2.302, según el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. De las 2.907.656 dosis puestas hasta la fecha, 1.089.356 corresponden a segundas dosis y 656.582 a terceras.

El porcentaje de personas de más de 5 años que ha iniciado la vacunación es de 92,11%, y con pauta completa 90,32%. Según el informe del Ministerio de Sanidad, actualizado este viernes, aunque recoge datos hasta el pasado 3 de agosto, solo el 1,76% de los aragoneses ha comenzado la pauta de vacunación pero no la ha completado, una cifra un poco por encima de la media nacional, que está en el 1,62%

La tercera dosis es la que más está costando poner, no en los mayores, cuya cobertura se acerca al 95%, sino entre los más jóvenes; ya que entre los que aún no han cumplido los 50, el porcentaje no pasa del 46%.

Contagios

La tendencia de los indicadores de la enfermedad sigue a la baja; sobre todo el de hospitalizados, que ha caído en 32 personas, pasando de 224 el pasado martes a 192 este viernes, según datos actualizados del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, que no ha renovado ni los datos de incidencia acumulada ni los nuevos contagios desde el pasado martes, cuando era de 99,8 casos por cien mil habitantes a siete días. El motivo, un error en los servidores.

El número de ingresados en los hospitales aragoneses vuelve a estar por debajo de los 200, cifra que no sedaba desde finales de junio. En cuanto a los ingresados en cuidados intensivos, son 7, 3 menos que el pasado martes. En cuanto a los nuevos hospitalizados, han sido 110 en planta y 3 en uci. El porcentaje de camas ocupadas es del 4% en cuidados intensivos y del 5% en convencional.