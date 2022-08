No hay nadie en Calamocha que no conozca a José Luis Campos. Ni en Calamocha, pero tampoco en la comarca, en Teruel, en Aragón y en varias partes de España. Así quedó demostrado en el acto por el que se le nombró hijo predilecto de la localidad, que tuvo lugar el pasado viernes por la noche en un abarrotado teatro-auditorio de Calamocha. Asistieron más de 200 personas, entre ellas el presidente de Aragón, Javier Lambán; la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, el alcalde de la localidad, Manuel Rando, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el escritor Luis Alegre y el cineasta Santiago Segura. Todos, junto a numerosos vecinos, reunidos para reconocer la labor de Campos como impulsor de la televisión y la radio en la localidad –en febrero cumplirá 18 años al frente de Radio Calamocha– y de la promoción turística y cultural del municipio.

Campos se mostró emocionado por el reconocimiento. «Si Calderón de la Barca decía que la vida es sueño, mi vida es Calamocha y es el más hermoso de los sueños», aseguró tras recibir el diploma acreditativo de Hijo Predilecto de manos del alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando. «Es una de las cosas más emocionantes que le han pasado a un chico de pueblo como yo», señaló sobre el nombramiento. Para el periodista, «Calamocha es sinónimo de amor, de familia, de identidad, siempre de alegría y orgullo, es el lugar que nos acoge a todos y fortalece mi corazón hasta hacerlo invulnerable e impulsa su latido para hacerme seguir adelante como padre, marido, amigo y profesional. Pero las palabras se me quedan cortas para expresar la emoción que siento», dijo.

Las loas en referencia a Campos fueron constantes durante el acto. «No tiene trampa ni cartón, pasa por los rayos x de la cotidianeidad y el contacto con todos los vecinos y si han decidido otorgarlo es porque has demostrado que amas a tu pueblo y te has dejado la piel por él, para engrandecerlo y hacerlo más justo y tolerable», dijo de él Javier Lambán. Para el presidente, “los premios benefician más a quienes los otorgan y por ello somos todos inmensamente afortunados de este”. Del galardonado , resaltó sus “valores morales y capacidad ejemplar”, que son una “metáfora del Aragón del futuro, el camino lo deben marcar hombres de talento como José Luis Campos”. Y sobre su trabajo como periodista , resaltó que es “un insobornable aliado de la verdad , aunque ello le pueda costar graves disgustos”.

Rodríguez Ibarra, colaborador de Radio Calamocha desde hace 12 años señaló: “Frente a la división que hacen algunos de España llena y vaciada, habría que establecer una nueva clasificación: La España que tiene a José Luis Campos y la que no. Si en toda España hubiera gente como tú no tendríamos España vacía sino llena de progreso ”.

Santiago Segura comentó con su habitual ironía su amistad de muchos años con el recién nombrado hijo predilecto, y cómo consiguió, por ejemplo, que él y el Gran Wyoming colaboraran desinteresadamente en la primera campaña que lanzó en su localidad, “Calamocha es jamón”. El director de sagas tan populares como Torrente o Padre no hay más que uno resumió: “En José Luis he encontrado un buen amigo, una persona que aporta y no estamos sobrados de buena gente, disfrutemos de este ejemplo en vías de extinción, debería haber uno como él en cada pueblo y todos seríamos más felices”.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, subrayó que el premiado es “valiente y luchador” y “desde muy joven sintió su localidad natal, soñó con mejorarla y sigue haciéndolo día a día”.

Luis Alegre trazó la trayectoria de Campos con múltiples anécdotas y recordó que “ya era todo un líder desde pequeño”. Enumeró infinidad de valores como su generosidad, capacidad de emprendimiento y “trabajador bestial”. Según dijo, “es una bendición para Calamocha, porque gracias a él es más libre, próspera y moderna”.

Entre el público, familiares, amigos, vecinos y caras conocidas que se desplazaron desde numerosos lugares de España para estar presentes en la celebración. Por ejemplo, la exeurodiputada liberal Beatriz Becerra; el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, el director de cine Miguel Ángel Lamata o el periodista Javier Caraballo. También políticos aragoneses Vicente Guillén, portavoz del PSOE en las Cortes; Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes de Aragón, o Ramiro Domínguez (Ciudadanos), vicepresidente de las Cortes, entro otros.