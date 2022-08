Miquel Iceta, en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, ha afirmado que cree que "los juegos de 2030 han quedado en fuera de juego porque el COE se había comprometido a una candidatura conjunta y no hubo acuerdo".

Para Iceta, el futuro está "muy abierto" y no tiene claro que el Govern presente la candidatura para 2030. "El COE es el que se tiene que definir. Todo esto lo he vivido muy mal porque es una oportunidad perdida. La candidatura era vista con muy buenos ojos por el COI", ha aseverado.

"No hago reproches a nadie, solo a mí. Si dos no se ponen de acuerdo, ¿de quién es la culpa? Todos deberían haber hecho mayores esfuerzos para hallar el acuerdo. Los perjudicados son el deporte y el Pirineo. Hemos fracasado todos y es lamentable, porque no pasan trenes cada día", ha finalizado.