Un participante del speed dating: "Así te saltas el paso de la pantalla"

Jacobo tiene 44 años. El pasado mes de abril participó en su primera sesión de Speed dating. Su objetivo no iba más allá de conocer gente y el resultado fue «una experiencia muy agradable» y «una breve relación de un mes».

«Lo vi a través de Facebook y me animé a participar, asistí y estábamos unas 10 parejas. No dieron un pegatina con un número y un papel en el que ir apuntando las impresiones y empezamos a conocernos», relata Jacobo

A partir de ahí, para él la noche siguió con una fiesta y con una conexión con otra de las participantes. «Seguimos viéndonos durante aproximadamente un mes pero finalmente la cosa no cuajó y dejamos de vernos», añade el participante.

La opción del Speed Dating se le presentó a Jacobo como una forma de conocer gente sin tener que usar aplicaciones o sitios web. «Te conoces cara a a cara y así te saltas el paso de la pantalla que es lo que a mí no me gusta». El hombre reconoce que no se fía de las relaciones virtuales. «Cuando estás chateando no sabes realmente quien es la persona con la que estás hablando, aunque te puedan mandar una fotografía la verdad es que no me fío ni de mi sombra», añade Jacobo.

Además de la potencial relación, la noche terminó con una fiesta que permitió a Jacobo relacionarse, conocer a otras personas y hacer amigos, aunque reconoce que con el paso del tiempo, la relación se ha ido enfriando. «Al final no es gente con la que vayas a verte constantemente y es normal que la relación no se mantenga al 100% como al principio», afirma.

Si la oportunidad se le volviera a presentar en las próximas semanas, Jacobo asegura sin dudar que volvería a participar. «Es una forma de salir de la rutina de todos los días del trabajo y te permite conocer gente que es una cosa que a mí, personalmente, me gusta mucho siempre que sean buenas personas», concluye Jacobo.