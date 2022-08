Centenares de viajeros que se disponían a tomar el AVE esta mañana de lunes en la estación Zaragoza-Delicias, la mayoría para ir de vacaciones, han visto afectados sus planes debido a la supresión de varios convoyes tras el robo de material ferroviario en las vías en las proximidades de Figueras. Muchos de ellos han hecho largas esperas en la cola frente al Centro de Servicios de Renfe para buscar una solución a su problema.

"A mí esto me causa un gran trastorno", afirma Alejandro, que a las 10.20 tendría que haber cogido el tren para ir a con su familia en Córdoba. "A estas horas ya podría estar en Ciudad Real y aquí estoy, en cambio, intentando ver cuándo se soluciona esto", explica. "He pedido información y me han dicho que dispongo de 90 días para solicitar la devolución del importe del billete", señala.

Natalia, una joven catalana que debería haber tomado el AVE de las 8.30 para Barcelona. "Ya no llegaré cuando tenía previsto, con lo que perderé otro medio de transporte", comenta. Ella ha venido a Zaragoza a pasar el fin de semana y, sin esperarlo, se ha quedado en tierra en Zaragoza.

"Sobre las siete y media de la mañana he recibido un mensaje en mí móvil en el que Renfe me comunicaba que, por algo que había ocurrido en las vías, mi tren quedaba suprimido", informa Natalia, que se queja de que la compañía ferroviaria no haya puesto autobuses mientras se repara la avería generada por el robo de material.

Varios transbordos

"Para mí, no poder coger el tren que tenía previsto supone perder el barco para ir de vacaciones a Menorca desde Barcelona", lamenta César. Aun así asegura que no está enfadado. "He encontrado otra solución para ir a Menorca: coger el avión que sale hoy mismo desde Zaragoza", dice aliviado.

El zaragozano Rogelio, en cambio, sí está algo disgustado. Él se iba a descansar a Tarragona y este inesperado problema "supone perder un día de vacaciones". Ahora hace cola para pedir en el Centro de Servicios de Renfe que lo reubiquen "en cualquier otro tren" con tal de llegar a su destino.

Varias parejas amigas de Zaragoza, con un total de 11 personas, aguarda junto a las maletas a que Renfe les dé una solución. "Vamos a reclamar para que nos reubiquen", señala Ana Isabel Ancho, que forma parte del mismo grupo.

Iban tan tranquilos a coger un AVE para bajar a Andalucía, pues pasarán sus vacaciones en Cádiz, y se han encontrado con que no podrán hacer un viaje directo. "Nos han dicho en Renfe que deberemos hacer varios transbordos cambiando de trenes en Madrid y en Sevilla, donde tomaremos un cercanías", relata Ana Isabel.