El reto del Estatuto de Aragón es su cumplimiento pleno antes que su reforma

La celebración del cuadragésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón llevó este miércoles a Huesca a numerosas fuerzas políticas de la comunidad. Coincidiendo con la festividad de San Lorenzo, se recordó que fue el 10 de agosto de 1982 cuando cambió la historia de Aragón a partir de esta disposición que las distintas fuerzas políticas analizan de diferente modo al hablar de la necesidad de modificarlo o introducir novedades.

"Reformado en el año 2007, es un Estatuto equiparable a los más avanzados de España. No tenemos nada que envidiar ni nada importante que reformar. Sí algunas cuestiones como la que las Cortes han propuesto en relación con los aforamientos o el número mínimo de diputados de las provincias, pero en lo sustancial el Estatuto es magnífico. De lo que se trata es de cumplirlo», manifestó Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad.

Bien parecida es la opinión del presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, que entiende que "no hay una reforma necesaria a la vista". Las reformas del Estatuto deben ser "las estrictamente necesarias y siempre con un objetivo muy claro y determinado, como para cualquier norma de alto rango que requiera siempre el máximo consenso. Lo importante es que se cumplan y respeten los preceptos y fines del Estatuto y que despliegue con toda eficacia las competencias y facultades que con él nos dimos".

"Acabamos de reformarlo para adaptarlo a las nuevas exigencias de la sociedad (aforamientos) y a la representación territorial en el Parlamento (número mínimo de diputados), lo que es una muestra de las facultades de una organización política propia que nos otorga nuestro Estatuto a los aragoneses", afirma el alcalde de Zaragoza.

Desde Ciudadanos, su líder, Daniel Pérez Calvo, cree que la reforma pendiente es "el cumplimiento de todo aquello que garantiza esta igualdad entre territorios, destacando en especial la reforma de la financiación autonómica que debería permitir recibir a Aragón todo aquello que necesita para prestar los servicios básicos a todos los aragoneses, vivan donde vivan". Por otro lado, el coordinador general del partido naranja en Aragón dice sentirse "muy satisfecho" por haber logrado "por fin la reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos políticos, un privilegio en el que tanto PSOE como PP se han estado parapetando durante décadas".

Maru Díaz, coordinadora de Podemos Aragón, estima que, al ser "hijo de su tiempo", el Estatuto tiene deficiencias en materia de igualdad y violencia machista. "Más allá de hablar de reforma o no, lo importante es que se garantice su cumplimiento, especialmente en todo lo que se refiere a los derechos sociales".

Los tres aspectos más relevantes son "el autogobierno, que es la condición necesaria para hacer políticas desde Aragón y pensadas en el territorio; el derecho a la salud, que queda recogido como un derecho de todas las personas a acceder a la sanidad pública y cómo ha de prestarse este servicio; y, por último, la obligatoriedad que tienen las administraciones de garantizar una vivienda digna a todas las personas, con especial atención a los jóvenes y los colectivos más necesitados".

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), considera que queda "mucho por hacer" para seguir desarrollando el Estatuto. Aunque en estos 40 años se ha trabajado "sobre unas bases muy sólidas", Soro recuerda que avanzar en el autogobierno y cumplir el estatuto "no solo" depende de Aragón. "Seguimos viviendo en un Estado centralista. Tenemos autonomía política, instituciones propias, competencias, pero no tenemos suficiencia financiera y eso es un problema".

Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragon, explica que, después de 40 años de Estatuto, "no se ha revertido el proceso de despoblación de nuestro territorio, cada vez más envejecido y disperso". "No se ha avanzado en igualdad entre españoles, situándose Aragón a la cabeza de fatales estadísticas, como las de las listas de espera quirúrgicas; no se ha aprovechado nuestra posición geográfica estratégica y seguimos sin una salida por ferrocarril de alta capacidad a Europa; y tenemos una reserva hídrica pero no la utilizamos ni avanzamos en nuevas obras hidráulicas de envergadura", manifiesta el ultraconservador, que aprovecha para dejarle un recado a Lambán aunque tenga poco que ver con el Estatuto. "Mantiene el Instituto del Catalán de Aragón pese a que el pleno de las Cortes aprobó por mayoría su disolución a propuesta de Vox".

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, coincide en mayoría en que la primera necesidad del Estatuto es desarrollarlo por completo, "alcanzar todas las potencialidades que contempla" y llegar a la mayor expresión de autogobierno, que es "a lo que siempre hemos aspirado desde el PAR".

Desde la década de los 80, el proceso autonómico ha permitido "el periodo de mayor crecimiento económico y social de Aragón, aunque hay que dar un nuevo empuje para garantizar un mejor futuro para Aragón". La asignatura pendiente es "un nuevo modelo de financiación" que atienda las singularidades que recoge el Estatuto como la despoblación, el envejecimiento, la orografía o el carácter fronterizo que encarecen la prestación de servicios.

"Como paso previo y urgente debemos explorar al máximo el desarrollo y cumplimiento del texto actual, cerrando el paso a quienes niegan la descentralización y el autogobierno" Álvaro Sanz - Coordinador de IU

Para el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, "el debate sobre la reforma de nuestro Estatuto ha de enmarcarse en el necesario proceso federalizante que requiere la arquitectura institucional" de España. En ese sentido, "avanzar en autogobierno es una necesidad para los aragoneses, pero también para el conjunto de España como forma de cogobernar el país".

Según el portavoz parlamentario de IU en las Cortes, "el desarrollo del autogobierno en Aragón ha de adaptarse a la realidad" y para ello es urgente profundizar en cuestiones como "la lucha contra el cambio climático; la igualdad, para ser punteros en la materia también en nuestra norma foral; la lucha contra la precariedad; el impulso de la soberanía en materias claves como la energética, la alimentaria o la industrial".

En cualquier caso, "como paso previo y urgente debemos explorar al máximo el desarrollo y cumplimiento del texto actual", cerrando el paso a quienes niegan la descentralización y el autogobierno. "Es urgente avanzar en el desarrollo competencial que contempla, sobre todo en agenda de derechos sociales, económicos y culturales, y poner en marcha los mecanismos financieros para la suficiencia de los servicios públicos. Eso todavía es tarea pendiente, como lo es una fiscalidad justa que lo permita", concluye Sanz.