Eclipse energético: así acata Aragón las medidas de ahorro

Cayó la noche y se disiparon las dudas. No hubo apocalipsis en el primer día con el paquete de medidas de ahorro energético en vigor. No hubo más inseguridad que un día cualquiera. Y no hubo quien se quedara en casa por este asunto, por si alguien dudara. Incluso un grupo de franceses se fotografiaba casi a medianoche en el Puente de Piedra de Zaragoza con el Pilar al fondo... pero apagado. Porque sí: la basílica del Pilar se fundió a negro, como tantos otros monumentos de todo Aragón, a pesar de las dudas que se generaron alrededor de la iluminación del principal atractivo zaragozano.

Las primeras horas de vida del decreto con el que España prevé reducir un 7% el consumo de gas transcurrieron con una buena dosis de normalidad, otra semejante de cumplimiento y un tanto de resignación por los sudores del comercio. La mayoría de los establecimientos afectados –sobre todo comercios y edificios públicos– siguieron al pie de la letra la obligación de mantener el aire acondicionado por encima de los 27 grados, con las excepcionales ocasiones que permite la norma. No fue tan imitado el apagón comercial a las diez de la noche. Diríase que, así a ojo avizor, la nueva cara de la iluminación en Zaragoza se siguió al 50%.

Escaparate en la calle Alfonso sí, letreros en Conde Aranda no. Parece ser que no quedará otro modo de acatar la norma que la autogestión y la concienciación sobre un ahorro energético que podría volverse primordial conforme avance el conflicto ruso. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, reconoció ayer en Huesca que la comunidad autónoma "no tiene capacidad inspectora suficiente" para hacer cumplir la normativa. Queda pues en apelar a ese término que no trae recuerdos gratos aunque ayudó a salir de la pandemia: la responsabilidad individual.

Pese a la confusión generada en torno al paquete de medidas de ahorro impulsado por el Gobierno central a instancias de ese mecanismo de solidaridad que pide Europa, la jornada se vivió con toda la normalidad del mundo, aunque no faltaron los sudores por la obligación de mantener la temperatura del aire acondicionado a 27 grados, el primer día del plan de ahorro tuvo un seguimiento mayoritario.

«Yo estoy casi que entre triste y deprimida por el calor que he pasado desde la una de la tarde que llevo aquí. Me piden un café y me derrito en cualquier momento», comentaba esta tarde Yainerys Velázquez, entre risas, que trabaja en una panadería de la calle León XIII. El aire a 27 grados, cumplidora, y ella «ni lo nota». Pero esto es lo que hay, convienen a decir la mayoría de comerciantes. En la bocatería El Timple no han notado la diferencia, más que nada porque llevan unas semanas con el aparato climatizador averiado. «Haremos lo que nos digan, que yo al final soy un mandado. Si hay que subir la temperatura, la subimos», decía tras la barra del pequeño establecimiento Albert Gil.

El 'skyline' de Zaragoza ha cambiado por completo con el apagado de la Basílica del Pilar. A menos de 90 minutos para el apagón energético flotaba la incógnita de quién tenía competencia sobre el apagado de la basílica del Pilar. Pero a partir de las 10 de la noche, el principal símbolo de Zaragoza dejó de estar iluminado. De esta forma, se decidió acatar a rajatabla el decreto de Pedro Sánchez que, sin embargo, no obligaba a dejar sin luz los monumentos de las principales ciudades y municipios de España.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Zaragoza no quiere que sus monumentos pierdan visibilidad y por ello el bus turístico nocturno de Zaragoza adelantará su horario en verano para aprovechar la luz natural del atardecer y adaptarse a las nuevas medidas de ahorro energético del Gobierno de España. El Ayuntamiento de Zaragoza ha indicado que a partir del próximo sábado su hora de salida será desde la calle Don Jaime a las 21.00 horas, en lugar de a las 21.45 como venía siendo habitual.

Será este un vehículo de referencia para quien quiera observar la cara a la luz del día de la capital aragonesa, pues el consistorio ya confirmó el martes que la Puerta del Carmen dejará de estar iluminada a partir de las 10 de la noche, apenas 30 minutos después de su encendido. A la misma hora se apagarán las luces ornamentales de la casa consistorial, del Teatro Principal, del edificio Seminario, del Mercado Central y de los puentes de Piedra, del Tercer Milenio, además de la pasarela del Voluntariado. También del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, apagará su iluminación exterior desde las 23.00 horas.

Y lo cierto es que la confusión generada por el decreto ha llevado a más de uno a reparar en cuestiones que antes pasaban inadvertidas. En primer lugar, la luz de los escaparates, que hacen más bien poco por la iluminación de las vías. O en los establecimientos que no disponen de puertas, que si uno se fija son casi mayoría, por eso de los códigos de la atracción comercial. De momento, los establecimientos comerciales a pie de calle tienen hasta el 30 de noviembre para instalar sistemas de cerramiento y puertas que permitan crear islas térmicas en su interior.