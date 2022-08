La Religión no tendrá asignatura alternativa en 1º de Bachillerato en Aragón

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este viernes el nuevo currículum de Bachillerato, que contará con cuatro modalidades, Artes, Ciencias y Tecnología, General (novedad para este próximo curso) y Humanidades y Ciencias Sociales. Según la modalidad, las optativas que se presentan será Anatomía aplicada, Informática, Cultura y Patrimonio de Aragón, Educación para la Ciudadanía, Oratoria, Unión Europea, Sociedad, Medioambiente, Psicología, Educación Física y Lenguas propias de Aragón, entre otras. En Bachillerato se mantiene, que había sido muy demandada, la tutoría. Y en primero, el alumno podrá cursar Religión, que no contará en la evaluación final. En cuanto al horario, el primer curso comprenderá de 29 periodos lectivos semanales salvo quien curse religión, que tendrá 31, por lo que alumno que no la curse no tendrá asignatura alternativa; y en segundo, 30 periodos semanales.

En cuanto a la evaluación será continua y diferenciada. Habrá una evaluación inicial, tres sesiones parciales (una por trimestre), una final de evaluación y una extraordinaria. En la final, el equipo docente valorará la evolución de las materias y si no aprueba tendrá lugar una extraordinaria. El pase de curso lo decidirá el equipo docente y podrán promocionar si han superado todas las materias o suspendido dos como máximo, en las que también tendrán que matricularse en segundo y si no las superara entonces podrá matricularse solo en esas. Para obtener el título, se deberá aprobar todas las materias de los dos cursos y excepcionalmente con un suspenso si el equipo docente considera que ha logrado objetivos, ha asistido a clase, se ha presentado a las pruebas y la media aritmética de las asignaturas es 5 como mínimo.