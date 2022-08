El Burgo de Ebro ya tiene preparado el programa festivo para la celebración de sus festejos en honor a San Roque.

Como antesala a sus fiestas patronales, el municipio ha celebrado unas jornadas de prefiestas llenas de actividades como concursos, hinchables acuáticos o un recorrido de caza local.

Programa amplio y variado

Mañana, 14 de agosto, el volteo de las campanas iniciará la primera jornada de fiestas, seguido de volcanes japoneses y de la salida de cabezudos y gigantes. Al mediodía se hará la entrega del pañuelico mi primer San Roque a los nacidos durante este último año. Ya por la tarde el pregón y la coronación de las reinas darán por iniciadas las fiestas con el ansiado chupinazo y desfile de carrozas. El toque musical de la noche lo pondrán la orquesta Magia Negra y una disco móvil a cargo de Coloma DJ.

La segunda jornada comenzará con el Rosario de la Aurora y la misa solemne en la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, seguida de un homenaje a la tercera edad. Por la tarde se celebrará un Grand Prix de peñas en la plaza de toros, una actividad llena de divertidas pruebas para competir y demostrar cuál es la peña ganadora. El fútbol tampoco pasa desapercibido, el Trofeo San Roque 2022 tendrá lugar a las 19.30 horas entre la AD El Burgo de Ebro y el Samper de Calanda. Tras el evento deportivo, está organizado un espectáculo de Antología y Baluarte Aragonés en el pabellón multiusos. Por la noche, El Burgo retrocederá unas décadas con la Fiesta de los 90’s, entre las actuaciones se encuentra Paco Pil, Vicerversa o Marian Dacal, entre otros.

El martes 16 arrancará con la procesión con la Corporación municipal, las reinas y los vecinos, seguida de una misa baturra en honor a San Roque. Por la tarde, tendrá lugar un pasacalles para toda la familia en el que se podrá disfrutar también de una disco móvil TikTok. El tradicional concurso de emboladores está programado para las 23.30 horas con la ganadería de los Hermanos Marcém de Villanueva de Gállego. Por la noche, la orquesta Taxxara se encargará de la verbena y, tras ella vecinos y visitantes, podrán asistir a la disco móvil Fiesta Ática a cargo de Álex Pardos, Fernando Vela y Hugo Irigoyen en el Pabellón de Deportes.

El primer encierro matutino se realizará el 17 de agosto a las 12.00 horas. Ese día por la tarde se ha organizado un encuentro de charangas con Artistas del Gremio y Moster Band. Acto seguido se llevará a cabo un festejo de artes populares: roscaderos, anillas, cortes y quiebros, entre otros, y la vaca de fuego recorrerá la calle Mayor de El Burgo un minuto pasada la medianoche. Tras esos momentos de tensión y emoción, Nueva Alaska se encargará de animar el ambiente, seguida de la orquesta Fiesta Ladies Night’s.

Tras el segundo encierro, el jueves los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo Carabín Carabín. Por la tarde, el concurso de postres y el café concierto mantendrán ocupados a vecinos y visitantes, aunque tendrán que reservar tiempo para el primer encierro de tardes. Por la noche llegará la tradicional cena popular en la plaza del Pabellón, seguida de una verbena y disco móvil.

Llegando a la recta final, el viernes comenzará con un almuerzo en las piscinas municipales, a continuación tendrán lugar diversos juegos populares. La vaca de fuego será la antesala de la becerrada nocturna programada para las cinco de la mañana.

La última jornada de fiestas será el día de las peñas, se instalarán hinchables infantiles en el parque, tendrá lugar el último encierro y se celebrará el Tardeo Burguero amenizado por DJ Jesús Martínez y Carlos Nasville. Tras la vaca de fuego y el espectáculo de revista de Luis Pardos, vecinos y visitantes se reunirán para la traca de fin de fiestas y despedir los agradables días compartidos con una copa de champán y la última disco móvil.

Un municipio acogedor

El Burgo de Ebro ha destacado siempre por la participación masiva en sus fiestas, vecinos de pueblos cercanos o, incluso, visitantes de Zaragoza han acudido año tras año al municipio para disfrutar de sus festejos. El alcalde, Vicente Royo, destaca la hospitalidad de sus ciudadanos de quienes no duda de que «recibirán a los visitantes con los brazos abiertos».

Las protagonistas durante estos días de celebración son, sin duda, las reinas de fiestas, quienes acompañarán con su presencia los principales actos del programa. Ellas son Carla Delgado, Julia Velasco, Itziar López y Patricia Álvarez. La coronación tendrá lugar mañana 14 de agosto a las 20.00 horas, tras la cual se escuchará por fin el chupinazo que dé comienzo a las fiestas oficialmente.

El alcalde, Vicente Royo, declara que tras dos años de parón «la gente tiene muchas ganas de divertirse, de pasarlo bien y de olvidar todo lo que hemos sufrido». Desde la Comisión de Festejos han preparado estas fiestas «como si fueran las primeras». La ilusión es visible en las caras de los burgoleses y burgolesas.

Lo más destacado

Del amplio programa de fiestas, el alcalde destaca la Fiesta de los 90’s, que se presenta este año como novedad y de la que espera un «gran éxito». Este espectáculo musical contará con las actuaciones de Paco Pil, Viceversa, Sensity World, New Limit, Marian Dacal, Eva Martí con Lorenzo Navarro, Raúl Ortíz y DJ Marta. El primer edil nombra, además, las disco móviles, para jóvenes y no tan jóvenes. Estos espectáculos musicales están programados casi todos los días para que la música no deje de sonar por las calles del municipio.

Vicente Royo también menciona el homenaje a los ancianos, un «acto entrañable», que tras dos años no se ha podido llevar a cabo. En cuanto a festejos taurinos, resalta los encierros y el Concurso de Toros Embolados, actividades que tienen siempre gran expectación.

Una disco móvil itinerante y la concentración de charangas se sitúan también entre las grandes novedades de este año, al margen de la Fiesta de los 90’s.

No podrán faltar tampoco las actividades para los más pequeños de la casa: los pasacalles, la disco móvil TikTok o los juegos populares son tan solo algunos de los actos organizados para ellos.

Desde el ayuntamiento, Vicente Royo anima de nuevo a burgoleses y amigos a participar en las actividades programadas, y además, hace un llamamiento a la responsabilidad y recalca que, contra las agresiones, tolerancia cero, porque «no, es no».