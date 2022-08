Incendio en el Moncayo: "Hemos hecho lo que hemos podido con mangueras hasta que se nos apoderaba el humo"

La situación de desasosiego y preocupación cunde entre los vecinos de los distintos pueblos cercanos al Moncayo tras declararse a primera hora de este sábado un incendio forestal en Añón de Moncayo y ver cómo las llamas ganan fuerza en un contexto de "mucho viento y mucho calor", donde parece difícil llegar a controlar las llamas en poco tiempo.

El alcalde de Alcalá del Moncayo, Luis Ángel Torrellas, se encuentra actualmente en Borja, donde ha llegado con una parte de los 400 vecinos que disfrutaban este fin de semana de las fiestas de las localidad.

"Llevamos tres horas en Borja, pero es una vergüenza que hayan venido a desalojarnos cuando no quedaba ya casi nadie en el pueblo", ha denunciado. "No hemos visto en el pueblo ni una dotación de bomberos ni de la Guardia Civil hasta que no ha llegado el aviso de desalojo, cuando estábamos ya desbordados por el humo", ha explicado.

"Nos hemos puesto los vecinos con mangueras y con cubos de agua, como hemos podido, a intentar sofocar el fuego, hasta que se nos ha apoderado el humo", cuenta con rabia, porque no sabe a ciencia cierta si las llamas han llegado a entrar en su localidad. "Cuando nos hemos ido el fuego llegaba a la parte de atrás del pueblo, pero no hemos visto hasta dónde llegaban las llamas", ha explicado.

Tarazona habilita tres espacios para acoger a sus vecinos

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, ha confirmado que la ciudad está habilitando tres espacios, dos pabellones municipales y el recinto ferial, para poder acoger a algunos de los vecinos desalojados de los tres municipios afectados por el incendio declarado en Añón del Moncayo.

"Llevo muchos años en el ayuntamiento y nunca he visto organizar un operativo similar. Estamos colaborando con total disposición con nuestros vecinos. Ya les hemos encargado a los bares y restaurantes aguas, zumos y bocadillos para que los que lleguen puedan pasar la noche de la mejor manera posible", ha señalado el alcalde.

Arrechea ha reconocido que las condiciones son malas para el fuego. "El viento es como nunca lo hemos visto en esta zona, parece imposible de controlar en una noche", ha lamentado.

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.