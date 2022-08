Isabel García: "Para salir de la pandemia la UE eligió la solidaridad en lugar de los recortes"

La labor de los eurodiputados es más bien desconocida. De hecho, la propia organización de la UE es compleja, alejada del ciudadano. ¿Le parece?

Hay un desconocimiento muy grande de lo que se hace en Europa. En Aragón nos parece algo que pasa más allá de los Pirineos, como si no fuera nuestro. Por eso cuando ganamos las elecciones y fui elegida, entendí que era importante que hubiese una eurodiputada aragonesa. Soy la única de todos los partidos. Pero es cierto que la ciudadanía no sabe distinguir entre unos y otros cuando se habla de las decisiones que se toman en Europa. Se suele confundir la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo. Pero es importante tener representación territorial para que las decisiones, al menos, no penalicen a tu territorio y, en todo lo que se pueda, lo favorezca. Ese ha sido mi cometido desde principio.

¿Cómo se trabaja por Aragón desde Bruselas?

Todo lo que se decide en Bruselas va a afectar a Aragón. Tener la perspectiva de primera mano de lo que vivimos en Aragón es importante para que las políticas que se deciden allí estén adaptadas. Por ejemplo, con el Fondo de Transición Justa. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea propone algo, eso llega al Parlamento, a una comisión competente, en este caso la de desarrollo regional. Y los miembros de esa comisión --en esta estoy yo-- pueden hacer enmiendas al texto. Y es lo que hicimos, metimos una enmienda para que tuviesen en cuenta la despoblación a la hora del reparto de fondos. Si tú no has vivido la despoblación, si no lo tienes tan presente, no se te ocurre meter esa enmienda. Ser de un territorio como Aragón y poder trasladar sus problemas a la legislación que se hace en Bruselas es muy importante porque esa legislación al final va a acabar afectando a la comunidad.

¿El reto casi único es la transición energética?

Esta legislación es la de la lucha contra el cambio climático, la del pacto verde. Estamos muy concienciados de que tenemos que reducir las emisiones, defender la biodiversidad y preocuparnos por el medio ambiente. A raíz de ese pacto verde se elaboró una ley del clima, aunque llegó una pandemia, ahora una guerra... Con el covid parecía que se iba a cuestionar este pacto verde porque lo importante era revitalizar la economía, pero se ha demostrado que es una oportunidad de hacer una transición para tener una autonomía estratégica propia europea en energía. Todos los fondos que se están dando ahora van a servir para modernizar la economía y para que podamos ser actores desde la UE al resto del mundo en esa lucha contra el cambio climático.