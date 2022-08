Los hosteleros califican las celebraciones de San Lorenzo de «éxito absoluto» y hablan de una recuperación completa de las cifras de 2019 gracias a la gran participación de oscenses y visitantes en la programación de las fiestas. «Había muchas ganas de celebrar. Ya durante los días de Prelaurentis se dejó claro que las cifras iban a ser buenas y así ha sido, hemos tenido mucho trabajo todos los días y hemos podido celebrar en condiciones», aseguro Carmelo Bosque, presidente de la asociación de Hosteleros de Huesca.

«Han sido unas fiestas muy positivas y que nos dejan con ganas de seguir trabajando», añadió el hostelero oscense.

Además, aseguró que no se han vivido momentos de desabastecimiento durante estos días. «No nos ha faltado hielo ni camareros que eran de nuestras grandes preocupaciones», contó Bosque. También recuerda que solo un 8% de los locales pidió la ampliación de su terraza. «En todo momento hemos sido muy conscientes de a cuantas personas podemos atender», añadió.

Además, en cuanto a precios el hostelero aseguró que «por suerte han podido mantenerse». «Venimos de un año muy duro en el que prácticamente todo ha subido de precio y la verdad es que se hayan podido mantener precios similares a los del 2019 siempre es una buena noticia.

Casi 200 atendidos

Respecto al balance de atenciones sanitarias, han sido en total 192 personas las asistidas por Cruz Roja durante los Sanlorenzos. De ellas, 132 fueron en los actos celebrados en la vía pública y 41 derivaron en traslados al hospital. Otras 60 fueron atenidas en festejos taurinos, con 6 traslados a los centros sanitarios.

El mayor número de asistencias tuvo lugar el primer día festivo, el 9 agosto, fundamentalmente durante la mañana por el chupinazo y la cabalgata pregón. Las principales atenciones y traslados han sido por traumatismos, lipotimias, cortes e intoxicaciones etílicas.

Para los equipos de Cruz Roja «afortunadamente han sido unas fiestas tranquilas, sobre todo dado el elevado número de oscenses y visitantes que han participado», señaló, Óscar Gracia, director de Emergencias de Cruz Roja, que reafirmó la voluntad de su equipo de seguir trabajando «para estar más cerca de las personas que nos necesiten». Las asistencias realizadas este año superan ligeramente las contabilizadas el último que se celebraron las fiestas antes de la pandemia, en 2019, cuando hubo 148.

La oposición pide más

Frente a las buenas impresiones de los hosteleros, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca hizo ayer balance de las fiestas de San Lorenzo y determinó que la ciudad «merecía más» en esta celebración.

El PP expresó su preocupación por una respuesta «menor a la esperada» en algunos ámbitos festivos, como fruto de la «negativa o la incapacidad» del alcalde ante la necesidad de diseñar una estrategia para llevar la fiesta de San Lorenzo a un lugar «de preeminencia turística».

La portavoz del PP en el Consistorio oscense, Gemma Allué, sostuvo que el propio Luis Felipe «demostró que no entiende absolutamente nada cuando proclamó que estas fiestas serían de las de siempre; ni lo podían ser, porque tras dos años de ausencia Huesca esperaba más, ni un alcalde se puede regodear en el conformismo».

El PP opinó que ha habido «omisión de deber» por «ignorar» la necesidad de una programación «estratégica, in crescendo y ambiciosa, que pusiera la ciudad en su lugar en unos momentos de enorme competencia de atracción turística».

«San Lorenzo es uno de los mayores potenciales económicos para la capital y es un error inaudito no captar también la atención de quienes no son netamente oscenses; Luis Felipe no entiende San Lorenzo como un filón universal, sino como un interminable copia y pega de ediciones anteriores», sentenciaron.

El PP pide salir «del puro y simple localismos» para que Huesca no pierda «grandes oportunidades». Asimismo, consideró que ha habido «errores imperdonables» en la propia agenda festiva.

Gemma Allué aseguró no entender por qué no se reservó para el «gran puente de agosto» lo mejor de la programación en todo tipo de actos, incluyendo las verbenas en la plaza Luis López Allué. «Lejos de atraer al turista, le invitamos a pasar de largo en busca de alternativas más atractivas», enfatizó la portavoz conservadora en el Ayuntamiento de Huesca.