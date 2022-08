"Me acabo de enterar de que me tengo que bajar en Sarrión"

El incendio forestal declarado ayer en el término de Bejís, en Castellón, ha cogido por sorpresa a los usuarios de la línea Zaragoza Valencia. Esta mañana ninguno de ellos estaba al corriente de que entre Sarrión y Jérica se ha habilitado un autobús para trasladar a los viajeros entre ambas estaciones.

La causa está en que la lucha antiincendios impide el paso por una zona en la que ayer se produjeron tres heridos graves y alrededor de 12 leves después de que la maquinista de un tren entre Valencia y Zaragoza se viera sorprendida por el incendio de Bejís. Entre los afectados hay usuarios aragoneses. Son personas que abandonaron el tren y que, por causas no aclaradas, sufrieron lesiones, hasta el punto de que tres de ellas han sido hospitalizadas.

"Es la primera noticia que tengo del incendio y de que hay que tomar un autobús en Sarrión", manifiesta Eduardo, que se dispone a coger el tren de las 11.20 horas que va de Zaragoza a Cartagena, en la estación de Delicias. "Voy a Benicàssim y no tenia ni idea, la verdad", reconoce.

Malak, que es marroquí y va a Cartagena con dos familiares, no sabe tampoco nada del asunto, pero le preocupa. "Nos da miedo llegar a la estación donde hay que apearse y, si no nos damos cuenta, perder el autobús", afirma.

"No tenía ni idea", señala Sara, una joven que va a Valencia. Pero ella dice que le da igual pues no tiene que coger ningún otro medio de transporte y no le importa hacer en autobús el trecho entre Sarrión y Jérica, de 40 kilómetros por carretera.

"Me preocupa porque eso supone llegar tarde a Valencia y yo tengo que coger allí otro tren para ir a Gandía", comenta otra viajera que se dispone a subir al tren y que tampoco está al corriente de que un autobús cubre un tramo en el límite entre Teruel y Castellón.

"Muchos piden información"

"A mí nadie me ha dicho nada, a veces falla la información", indica, extrañado, otro usuario que está a su lado y que va habitualmente a Teruel en tren.

Sin embargo, en la oficina de Adif en la estación Zaragoza-Delicias manifiestan que "numerosas" personas se han dirigido a ellos para solicitar información sobre el viaje a Valencia.

"El trecho que ha de recorrer el autobús se va acortando poco a poco, a medida que extinguen el incendio de Bejís", señala un empleado de la empresa encargada de la infraestructura ferroviaria.

"En esta época del año la línea de Zaragoza a Valencia y Cartagena registra muchos viajeros", añade la misma persona de Adif. De hecho, en la estación de Zaragoza-Delicias, no menos de 50 personas han subido al tren para ir a Teruel, Valencia, Cartagena y destinos intermedios.