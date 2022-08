Un camionero resultó ayer con heridas de carácter muy grave cuando su vehículo se salió de la calzada en el camino de San Antonio, una pista asfaltada que discurre paralela a la Z-40, en el barrio zaragozano de Torrero. El camión transportaba suministros para supermercados.

El accidente se produjo poco antes de la medianoche, por causas que se desconocen y que se están investigando.

Los bomberos de Zaragoza acudieron al lugar del siniestro y atendieron al chófer, J. J. C. F., de 62 años, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, según informa la Policía Local. No fue preciso desatraparlo.

La ambulancia de los bomberos le prestó asistencia en el lugar del accidente, situado junto a la hípica Miraflores, y luego lo trasladó a un centro hospitalario.