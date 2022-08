El ayuntamiento y el conjunto de las asociaciones de Calatorao han decidido por unanimidad que el Consultorio Médico D. Julio Garcés Ortega, formado por dos médicos, dos enfermeras, un pediatra, un administrativo y un trabajador de limpieza, sea reconocido con el galardón Calatorense del Año 2022. El acuerdo se ha tomado en base a las especiales circunstancias que todo el equipo tuvo que soportar, el riesgo que supuso el ejercicio de su propio trabajo y la responsabilidad con la que asumieron la gestión del consultorio en beneficio de los vecinos y su defensa frente al covid-19.

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decretó el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. La sociedad se enfrentaba a una situación nueva y extraña que empezó a complicar la vida de los ciudadanos provocando gravísimas consecuencias en las personas mayores. Pronto, y como un reguero de pólvora, se iba extendiendo a otros tramos de edad, de tal manera que salvo los jóvenes y los niños toda la población estaba en riesgo ante un enemigo invisible y desconocido.

Se paralizó el país y el consultorio médico, como todo el sector sanitario, se enfrentaba a un reto peliagudo. «Todo el equipo vivimos una situación excepcional –reconocen– fue una sorpresa muy desagradable, lo vivimos desde la inseguridad y la incertidumbre, porque en ese momento no se tenía información del virus, no se podía creer lo que estaba pasando y no teníamos en nuestras manos armas con las que luchar».

En esos momentos las informaciones que llegaban eran confusas, tanto en la forma de propagación del covid-19, de contagio y cuáles eran las medidas de prevención. Sin mascarillas ni equipos de protección, sin el material más adecuado en los hospitales y la dificultad de conseguirlos, la respuesta al virus resultaba más que complicada.

Mientras tanto, los médicos y el resto de componentes del consultorio organizaron su actividad como pudieron. «Fue muy complejo, estábamos solos y debíamos responder al riesgo con lo que teníamos que era muy poco. Nos dimos cuenta que existían dos niveles de gravedad sobre los que había que actuar, por un lado frenar la propagación del virus en Atención Primaria y, por otro, el riesgo que se estaba viviendo en los hospitales, sobre todo en las UCI, con tan pocos medios de atención y protección», aseguran.

Recuerdan que «los primeros ocho meses fueron muy duros y los vivimos con mucha preocupación; a la gravedad del virus, se sumaba la dificultad en la atención a otras patologías. Todo lo afrontamos desde la responsabilidad y con las prevenciones que había que tomar en cualquier proceso, también con nuestros propios miedos en relación con nuestras familias y seres próximos».

Corrientes de apoyo y solidaridad

Ser el escudo contra el virus, provocó que sufrieran contagios y que recibieran también corrientes de solidaridad. Primero fueron los aplausos en los balcones, voluntarios colaboraron fumigando las calles o haciendo mascarillas y equipos. Desde el centro médico lo gestionaron en primera persona: «Hemos tratado de estar cerca de nuestros vecinos, atentos a sus necesidades y las puertas han estado abiertas. Podemos afirmar que no hemos recibido ningún reproche y muchos, emocionados, nos han dado las gracias. En nuestro trabajo de coordinación con las instituciones hemos encontrado una colaboración total; el ayuntamiento desde el inicio de la pandemia y con las vacunas y los compañeros de la farmacia, realizaron un gran trabajo. También hemos percibido que los vecinos han agradecido mucho la información que facilitábamos al ayuntamiento sobre el número de casos, que se convertía en una llamada de atención y alerta para potenciar la prevención».

La llegada de las vacunas se convirtió en el hito más importante de todo el proceso. «Para los centros médicos –afirman– supuso una revolución en la organización del trabajo, pero mereció la pena, se empezaba a ver la luz después de meses de mucho sufrimiento. Podemos decir que hay un antes y un después de la aparición de las vacunas porque además de ser el arma más eficaz contra el virus, nos ha permitido conseguir cierta normalidad».

Como de todo se aprende, esta situación tan grave ha servido para sacar conclusiones. Para el equipo médico del consultorio de Calatorao «supone una llamada de atención, poner los pies en el suelo, una cura de humildad para el mundo y volver la vista a lo importante. Va a provocar un cambio de hábitos y nos llevará a atender con respeto las medidas de prevención ante otras crisis sanitarias que puedan llegar en el futuro».

Este galardón llega después de mucho tiempo de duro trabajo y desde el consultorio no ocultan su emoción. «Queremos expresar nuestra gratitud por este reconocimiento del pueblo, nos damos cuenta que es un agradecimiento real, porque en los momentos de mayor dificultad hemos sentido su respaldo. Ahora que empezamos a ver la luz y en este momento tan importante y agradable para nosotros, queremos hacer presentes a todos aquellos que se han ido y compartir el dolor con sus familias».