Una década de 'catastrazo': 10,8 millones más y sin subir el IBI

El año 2012 estuvo marcado en Zaragoza, entre otras cosas, por la revisión que hizo el Catastro de la valoración de todos los inmuebles de la capital aragonesa, una actualización que, tras varios años de demora y con una Expo 2008 de por medio que fue también un incentivo para una importante cotización al alza de algunos de ellos, supuso una revalorización tan importante como que algunos llegaron a duplicar su precio de mercado.

El que tenían para una Administración que llevaba más de una década sin actualizarlos. Pero esto tenía una consecuencia inmediata en el recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Si el valor sube, la factura también. Y además en la misma proporción. Dio lugar a lo que se bautizó como el catastrazo, un efecto multiplicador llamado a reflejarse ya en 2013 y que obligaba a maniobrar para que el tributo no aumentara en la misma proporción.

La primera medida, muy importante, consistía en el lógico fraccionamiento a diez años de esa subida. Para que no se encareciera el 100% al año siguiente, se aplicaría una subida del 10% cada año en ese valor catastral hasta 2022. En un recibo que se componía de dos conceptos: el citado valor catastral, inamovible siempre, y el llamado tipo impositivo, que depende de los ayuntamientos y que da todo el juego en política para debatir si se sube o baja el impuesto a los ciudadanos.

El primero iba a subir un 10% sí o sí cada año, el segundo proporcionaba un campo de batalla en lo político en cada ejercicio. Hasta este año, que ya no subirá más un 10%.

Lo cierto es que la perspectiva que da el tiempo permite analizar ahora cómo le ha ido a Zaragoza con el catastrazo en esta década decisiva para el IBI. Y la conclusión es que el recibo medio ha pasado de ser 315,09 euros en 2013 a 312,8 en 2022 mientras la recaudación para el ayuntamiento ha pasado de ser de 154,27 millones de euros a 164,65 para el actual ejercicio.

Baja la factura para el ciudadano sin perder ingresos la ciudad. Porque dentro de la discusión política había un aspecto importantísimo que convenía no perder de vista: el IBI es la principal fuente de ingresos directos de cualquier consistorio en España. La demagogia de bajar por bajar para que no critiquen a los gobernantes de turno tendría reflejo en el presupuesto porque habría menos dinero para pagar servicios básicos y acometer nuevas inversiones para la ciudad.

Tres gobiernos diferentes

Han sido diez años de idas y venidas, con tres gobiernos diferentes en el consistorio (PSOE hasta 2015, Zaragoza en Común entre 2015 y 2019, y PP-Cs desde 2019) pero más allá del acierto o no en las decisiones políticas, hay una variable que ha sido fundamental para lograr que no suba el recibo sin afectar a los ingresos: los pisos de nueva construcción, los nuevos contribuyentes.

En la última década se han incorporado 36.751 recibos de contribuyentes nuevos e inmuebles que van desde un piso a un garaje o local comercial o empresa nueva que se crea, pero que dan buena cuenta del auge en la construcción. De hecho, solo en los últimos cuatro ejercicios, se han incorporado 14.539, gracias en gran parte al renacer de la obra nueva en la capital aragonesa, hasta alcanzar los 526.381 recibos girados este año, que han reportado 164.653.762,41 euros. En 2013 eran 489.630 y 154.279.698,04 euros de ingresos para las arcas.

Pero no es lo único que ha cambiado. La variable del tipo impositivo con el que se grava a los inmuebles ha protagonizado toda la contienda política. Porque en 2013 la polémica, por ejemplo, giró en torno al denominado IBI diferenciado, el tipo que se aplica, fundamentalmente, a las grandes empresas que habitan, generalmente, en esos inmuebles valorados en más de un millón de euros que es a los que se les aplica.

Pues bien, en 2014, con solo 3.000 recibos más (492.647), Zaragoza recaudó 160,8 millones y el recibo medio ascendió de 315,09 a 326,5. ¿Por qué? Por la controvertida medida de subirle el gravamen a la categoría almacén, donde se alojan miles de plazas de garaje que salieron en tromba contra la medida. Al año siguiente, en 2015, se corregiría, y con casi los mismos recibos (492.951, solo 304 más), los ingresos caerían incluso por debajo de los de 2013, hasta 151,9 millones, casi 9 millones menos de un año a otro y 2,3 menos que el primer ejercicio.

Con ZeC en el Gobierno municipal remontaría la recaudación, pasando de esos 151,9 millones de 2015 a los 166,31 de 2018, siendo 14,4 más con 508.036 recibos girados, que eran casi 15.000 más que en 2015. Eso sí, también subió el promedio de la factura para el contribuyente, pasando de los 308,3 euros de media a los 327,37 de 2018. Ya en 2019, que también es mérito suyo, bajaría hasta los 312,31 euros, 15 menos de un año a otro, y con 3.800 recibos más (511.842) cayó la recaudación hasta los 159,8 millones, es decir, 6,5 menos para el presupuesto.

El reflejo en las cifras de las decisiones del equipo de Gobierno PP-Cs se aprecia ya en 2020 alcanzando el promedio del recibo más bajo de la última década: 305,55 euros. Aunque en ello también influye que hubiera 6.400 recibos más en circulación y que la recaudación bajara en 1,5 millones de euros menos, hasta 158,35 ese año. Pero no hay que obviar que ese fue el primer año del covid y algunas de las ayudas del ayuntamiento fueron dirigidas a aliviar la carga fiscal de las familias y negocios.

En los dos últimos años, Zaragoza ha recuperado la senda de 2019 en cuanto al promedio del recibo del IBI, y ahora se sitúa en 312,8, cuatro euros por encima de los 308,8 de 2021, mientras el número de recibos no ha parado de crecer: ya son 526.381 más de 8.000 adicionales a 2020 y 5.000 más que los 521.387 que hubo en 2021. Un aumento clave para entender que los 158,3 millones que se ingresaron en 2020 serán este año 164,65. Son 6,3 millones más para las arcas municipales manteniendo el recibo medio casi intacto con respecto a 2019.

El gravamen más bajo

Por último, la magia de esta estadística es algo tan sencillo como amortiguar el golpe de cada año por aquel catastrazo a base de tocar el tipo impositivo general, el que se aplica a la gran mayoría de los inmuebles, y ahí Zaragoza puede sacar pecho en España.

El PSOE lo mantuvo en el 0,6491% entre 2013 y 2015, pero con ZeC se empezó bajando al 0,5084 en 2016 y acabó en el 0,4239. Y el de PP-Cs ha aplicado una reducción progresiva, al 0,4154% en 2020, al 0,4123% en 2021 y hasta 0,4047% en 2022.

En resumen, el principal indicador que mide la acción política y que atajaba la subida exponencial de precios, ha bajado un 37,7%. ¿Cuál es el problema? Fundamentalmente dos: que bajar el tipo general se aplica a todos los inmuebles sin excepción, los que valgan millones de euros y los que no superen los 30.000 de valor catastral, no hay progresividad fiscal para que paguen más quienes más tienen, y dos, que este índice se encuentra al borde de su límite, ya que por debajo de 0,40% ya no puede estar.

Aún así, puede presumir de ser la que menos gravamen aplica entre las grandes ciudades de España: Madrid lo tiene en 0,4560%; Barcelona en 0,6600%; Valencia en 0,7230%; Sevilla en 0,6758%; Málaga en 0,4510%; Murcia en 0,6498%; Palma de Mallorca en 0,4450%; Alicante en 0,62795%; y Córdoba en 0,5236%. Y la media en el país es del 0,5617%. El tercer hándicap de este análisis es que no tardará en llegar una nueva revisión catastral a la ciudad. Y se volverá a la casilla de salida.