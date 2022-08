La normalidad y los nuevos planes marcarán el próximo curso

A menos de un mes para que comiencen las clases en Infantil, Primaria y Secundaria (el 8 de septiembre y el 12, en Bachillerato), los centros escolares afrontan un inicio de curso que viene marcado porque no habrá ningún tipo de restricciones, la mascarilla no será obligatoria, los recreos no estarán señalizados, se podrá jugar con niños de otros cursos y, en clase, se podrán compartir pinturas y abrazos, a diferencia del pasado curso, donde la pandemia todavía lo marcaba todo.

Relacionadas El transporte al colegio preocupa a las familias en la vuelta al cole por el alza de los precios