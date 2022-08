'Mafias' en la cita previa de Extranjería

Cuesta mucho encontrar cita previa en Extranjería, dicen algunos testimonios con los que ha contactado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, pero no es un problema de que haya un aluvión incontrolable de peticiones de asilo fuera de lo normal, al menos de momento, o que se haya atascado la Administración por falta de personal.

En verano, puede, pero lo que ha ocurrido en julio y agosto es lo que viene sucediendo "al menos desde hace un año". Se cuelgan 80 horas posibles cada día y se agotan en cuestión de minutos. Por un número indeterminado de personas que se dedican a "cogerlas sistemáticamente, no todas para no levantar sospechas, y luego sea más fácil encontrar cita en un locutorio por 20 0 50 euros que en un despacho de abogados" que esté tramitando los papeles para un inmigrante en fase de regularización que tiene año y medio como máximo para establecer su residencia con permiso en regla.

"Son grupos que actúan como mafias, dedicadas exclusivamente a hacer esto. Y lo llevan haciendo desde hace meses, como un año", asegura Carlos Rubio, abogado penalista que está en el Servicio de Orientación Jurídica para Inmigrantes (SOJI), que no oculta su descontento con una situación que conoce perfectamente la Policía Nacional y ante la que no pueden hacer nada porque "es legal coger citas previas aunque luego no las necesites".

"Lo que pasa es que nosotros podemos estar meses intentando conseguir una para nuestros clientes para trámites tan necesarios como la entrevista para la solicitud de asilo o la toma de huellas cuando te dan el permiso de residencia y darle la sensación de que no sabemos hacerlo y luego encontrar de un día para otro a un módico precio en la calle".

Inmigrantes que se van

Eso, o como también señalan otras fuentes consultadas por este diario, acudir a bufetes que hacen exactamente lo mismo que los locutorios. "Serán los que tienen tanta gente que pueden permitirse el lujo de tener a una persona dedicada a hacer eso, porque se ponen cada día pocas citas, en horas distintas y puedes estar horas y horas probando a conseguir una", replica Rubio.

"En nuestro caso", expone el letrado, "somos dos abogados y recibimos cada día 5 casos". Como para estar esas horas entrando a ver si hay suerte. "No puedo estar todo el día intentando conseguir citas", asume resignado el letrado, que asegura que ya ha tenido algún caso que tras estar varios meses sin lograr esa cita previa ha desistido. "Tengo una clienta de Colombia que dice que se va a volver a su país", afirma.

Así que lo más fácil es acudir a la estadística que maneja Extranjería para ver semejante grado de acogida que tiene cada día la cita previa para ir a la oficina ubicada en la trasera de la Comisaría de Delicias. Los datos de julio evidencian, por ejemplo, que de los 21 días hábiles en los que hubo horas disponibles, en 9 de ellos, casi la mitad, el listado de citas se quedó a cero. En otros siete días solo quedó libre una. Y solo en siete días hubo entre 2 y 5 huecos sin gastar en el sistema online.

17 días a cero

Eso muestra que como mínimo el 95% de las que se ofrecen se reservan y que más del 45% de días se agotaron. O lo que es lo mismo, en términos globales, que durante el mes de julio hubo posibilidad de coger 1.762 citas previas y que solo quedaron sin usar 23.

Hasta ahí, nada se saldría de la lógica demanda en un servicio con recursos limitados que, por ejemplo, en julio ofreció 85 citas diarias en 17 de los 21 días hábiles y en los otros cuatro hubo 80, 82, 83 y 72, el día que menos, el día 8.

Lo significativo, lo que da cuenta de lo que puede estar sucediendo con esta picaresca o de las mafias organizadas en torno al sistema de cita previa de Extranjería, está en las cifras de reservas en las que finalmente quien la solicita no acudió, las renuncias, que en ese mismo mes llegó a alcanzar un día el 22,22% de las horas disponibles.

Fue precisamente ese día 8, cuando de las 72 disponibles finalmente se atendieron a 56 y renunciaron 16. Pero solo es la punta de un problema que es que el 12% de esas 1.762 citas disponibles finalmente no se utilizaron. O lo que es lo mismo, 202 citas no fueron atendidas porque el interesado no acudió a Extranjería.

No es baladí que es un mes de julio, es verano y puede que el periodo vacacional influya, pero como destacan los abogados este no es un trámite cualquiera, es imprescindible para regularizar la situación en España de gente que necesita de ese trámite para gestiones tan importantes como alquilar una casa, comprarse un coche o acceder a un puesto de trabajo. No es precisamente como pedir cita en el médico y luego no ir porque se encuentran mejor y no ha dado tiempo de anular la cita.

Tampoco el sistema de Extranjería funciona como el del Salud, en el que se pueden reservar en varios días y ofrecen siempre la próxima fecha disponible. Tampoco parece aconsejable si están estos grupos organizados cogiendo citas de forma indiscriminada. Pero es llamativo que en un servicio en el que solo quedan como mucho cinco plazas libres un día, ninguna en la mitad de ellos y solo 23 en todo el mes, lleguen a desperdiciarse entre 5 y 16 citas diarias.

Efecto de la reforma

"Es una situación que te supera porque es que no puedes hacer nada", reconoce Carlos Rubio, quien recuerda que para los inmigrantes que llegan "la ley les dice que tienen 30 días para tener el permiso de residencia y están tres meses para tener la tarjeta porque no han podido coger cita". Una estancia legal de asilo que se les reclama a todos y que muchos no obtienen en ese plazo.

Se trata de un problema, añade el letrado, que ha ido a más desde que en marzo de 2021 una sentencia del Tribunal Supremo decía que el arraigo laboral se podría acreditar con seis meses trabajados. Es decir, con ese tiempo trabajado y el permiso de asilo, se podía llegar a España y en dos años tener ese arraigo. Eso explica por qué los casos de regularización, de la obtención de la nacionalidad española, se dispararon durante el año pasado llegando a triplicar los datos de 2017 con más de 3.800 casos.

Pero quizá esté a punto de llegar un nuevo aluvión de peticiones a Extranjería, o al menos eso prevén expertos como Carlos Rubio, ya que la semana entró en vigor la reforma legal en Extranjería que facilita las condiciones para los interesados, ya que, por ejemplo, para obtener el arraigo laboral antes se pedía al menos seis meses con un contrato de trabajo por cuenta ajena de 30 horas semanales como mínimo y ahora pueden ser trabajadores autónomos y tener cotizados seis meses, o añade lo que se denomina el arraigo de formación, que se permite la regularización para realizar cursos, prácticas o formación para el acceso al mercado laboral. Habrá que ver si está Extranjería preparada para recibir esa oleada.

Mientras, siguen su actividad esas mafias de la cita previa a la que, como a cualquier interesado, solo se les pide para reservar el nombre de la persona, el NIE, la nacionalidad y fecha de nacimiento, además de un teléfono de contacto.