El sector servicios aglutina las horas extras sin pagar en Aragón

El confinamiento fue un criadero de horas extra para los trabajadores aragoneses, cuando gran parte de la población pasó a trabajar desde sus casas y la frontera entre la oficina y la vida privada quedó difuminada. Desde aquella primavera no se registraba una cifra tan alta de horas extras trabajadas y no pagadas, que no deja de aumentar y se sitúa ya a los niveles de aquel repunte que la pandemia originó.

Relacionadas Trabajo quiere controlar el fraude horario con un algoritmo