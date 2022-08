La sequía obliga a las empresas de turismo activo, que se encuentran en el entorno del río Gállego, a restringir al horario de mañana su actividad acuática. Así lo ha apuntado el presidente de la Asociación Gállego Activo, Gustavo Ortas, que está conformado por cuatro empresas de turismo activo situadas en la localidad oscense de Murillo de Gállego.

Este año, estas empresas ofrecen sus actividades acuática en horario de 10.00 a 14.00 horas, ajustándose a las sueltas de agua controlada que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En este punto, Ortas ha explicado que "la Confederación realiza sueltas de agua controladas desde el pantano de La Peña, que se almacena por la noche y se está soltando de manera progresiva durante cuatro horas diarias", así que "esta franja horaria es la que se puede aprovechar para realizar la actividad deportiva".

Ortas ha comentado que es la primera vez que una regulación de agua se lleva a cabo durante tanto tiempo al detallar que se ha iniciado a principios del mes de julio y hasta ahora se está llevando esta suelta de agua controlada".

La Asociación Gállego Activo ha agradecido a la CHE esta regulación en cuanto a la gestión de recursos hídricos, porque gracias a ella no han dejado de hacer actividades, sino que se han tenido que ajustar a un horario determinado, que permite a sus clientes seguir disfrutando de estas actividades.

"Hay que adaptarse lo que implica que no hay actividad en horario de tarde y eso limita algo, porque hay clientes que vienen de paso y por la mañana están por la zona y por la tarde buscan alternativas de ocio", pero "este año no puede ser". No obstante, ha señalado que los clientes se muestran comprensivos y el que quiere hacer la actividad "se adapta al horario establecido".