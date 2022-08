Trabajo quiere controlar el fraude horario con un algoritmo

La regulación de las horas extraordinarias no remuneradas es uno de los talones de Aquiles de las inspecciones de trabajo. Y pese a que los recientes gobiernos han intentado poner coto a esta mala práctica empresarial –que ahorra sueldos a las direcciones y agudiza las brechas entre hombres y mujeres– de momento no han conseguido residualizarla. En 2019, el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Trabajo, aprobó la obligatoriedad del registro de jornada. Desde entonces las empresas deben legalmente llevar un control de las horas que realizan sus empleados y evitar así las horas extras no remuneradas.

Tres años después de entrar en vigor la norma, más de un tercio de las empresas no pasan una inspección y la proporción de jornadas no pagadas sigue ligada a los ciclos económicos. Y, según el estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Kenjo, tres de cada 10 empresas en España carece de registro horario pese a ser obligatorio. Una herramienta útil «El registro de jornada es una herramienta útil, nos ayuda a los inspectores a perseguir el fraude en horas extras», afirma la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), Ana Ercoreca. Esa regulación, sumada a la cada vez mayor dependencia tecnológica de muchos trabajos, son nuevas herramientas a favor de los inspectores. «Si una persona trabaja utilizando un ordenador podemos comprobar si está operativa en horas fuera de su jornada a través de la conexión VPN», explica Ercoreca. No obstante, reconoce que no es suficiente para evitar que la mitad de las horas extraordinarias no se paguen, pues si bien ahora cuando hay una inspección es más fácil detectar el fraude, el problema es la falta de manos para hacer esas inspecciones. Según la memoria del cuerpo de 2020, en España hay 2.005 efectivos, entre inspectores y subinspectores, para vigilar las condiciones de más de 20 millones de trabajadores, es decir, un inspector por cada 10.000 trabajadores. El sector servicios aglutina las horas extras sin pagar en Aragón El nuevo intento del actual Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es reforzar la Inspección de Trabajo para controlarlo. La herramienta elegida consiste en un algoritmo específicamente creado para ayudar a los inspectores en el rastreo y detectar antes de personarse en el centro de trabajo si hay indicios de que allí se trabajan horas y que estas no se retribuyen a los empleados. Dicho algoritmo –bautizado como Max (Más algoritmos para menos horas extras)– fue anunciado a principios de junio pasado y los últimos datos de la encuesta de población activa no permiten por ahora medir si está o no funcionando. Para ello habrá que esperar a la EPA del tercer trimestre (que abarca el periodo de julio a septiembre), que medirá los tres primeros meses en vigor del algoritmo. Una vez con esos datos se podrá tener una idea de los resultados de esta nueva herramienta para detectar y cazar posibles fraudes laborales. De momento, desde el SITSS dicen no haber recibido hasta la fecha instrucción alguna sobre cómo funciona el algoritmo Max.