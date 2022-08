El Ayuntamiento de Litago hizo entrega este lunes del premio en el salón de juntas del consistorio a Alejandro Pardos Calvo como ganador del II Premio de Investigación por el proyecto titulado «Leytago. Edición e inventario léxico de un pergamino del Monasterio de Santa María de Veruela del año 1417».

El joven investigador ainzonero Alejandro Pardos Calvo está graduado en Lenguas Modernas por la Universidad de Zaragoza, además cuenta con el Diploma de Especialización en Filología Aragonesa por la misma universidad y con el doble Máster Internacional en Dirección y Planificación del Turismo por la Université de Pau et des Pays de l’Adour y la de Universidad de Zaragoza.

Como él mismo señala, el manuscrito objeto de su investigación lo encontró «digitalizado en el portal DARA Medieval (Documentos y Archivos de Aragón) y es el nº 89 de los documentos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza». Como ahí se lee el documento se redactó en el Monasterio de Santa María de Veruela y está fechado en el año 1417. Es un manuscrito extenso, de 95 líneas y unas dimensiones 574 x 450 mm.

Ahí se redacta una sentencia arbitral entre los monjes del Monasterio de Santa María de Veruela y el concello (concejo, ayuntamiento) de Tarazona, supervisado bajo vigilancia y la autorización del notario Martín del Aldea.

Como indica Alejandro Pardos, «constituye un documento relevante para la historia de la villa por cuanto en él se reconoce expresamente la individualidad del lugar y la diferenciación de sus términos municipales respecto a los de la ciudad de Tarazona. Perteneciente al Monasterio de Veruela, se reconoce a este potestad exclusiva en cuanto al ejercicio civil de la jurisdicción en todo el término municipal. De ese modo, ninguna de las dos partes puede ejercer jurisdicción alguna en el otro término, teniendo prohibida la entrada para tratar de frenar cualquier acto delictivo. Así, explica, en caso de que cualquier malfeytor (malhechor) cometa un crimen en el propio término y huya al término vecino, los oficiales del término donde se ha cometido el crimen deben pedir a los oficiales vecinos que se encarguen de capturar al criminal, pues les queda totalmente prohibida la entrada a tales fines. Del mismo modo, el criminal debe ser judgado por un juez competente en dicho término municipal que haya solicitado anteriormente legítima instancia.

En este caso, Johan de Felices acusa a Ysabel y Johan de Storga, así como a sus secuaces, del secuestro de su mujer y del robo de diversos objetos de valor dentro del castillo de Litago. El justicia de Tarazona, que no tiene capacidad jurídica en el término municipal de Litago, decide entrar y, contra la voluntad de los oficiales del lugar, toma preso a un vecino y lo lleva a judgar a la ciudad de Tarazona. El jurado da la razón a los demandantes y señala el error cometido por el justicia de Tarazona, que no tenía poder para ejercer jurisdicción en territorio ajeno. No obstante, para evitar futuros pleitos o represalias, el jurado se declara indulgente y perdona las acciones cometidas en contra del Monasterio de Veruela, exigiendo silencio sobre lo ocurrido a los monjes».

A partir de esta investigación el ayuntamiento de Litago espera poner en valor este hallazgo y dar a conocer su contenido al conjunto de la población. Este documento de 1417 es un peldaño más en la historia de la villa y un impulso para seguir estudiando. Tal como indicó el alcalde, Rafael Ávila, el próximo otoño se convocará la III edición del Premio de Investigación Ayuntamiento de Litago.