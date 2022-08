El contenedor del Mercado Central de Zaragoza, en la calle por incumplir la norma

El contenedor soterrado que se encuentra en un lateral del Mercado Central de Zaragoza ya no se esconde bajo tierra, como debería, y permanece en superficie inmóvil, con los olores que provoca tener un depósito de ese tamaño en mitad de la calle. Una situación que se prolongará durante meses porque el elevador sobre el que se sitúa incumple la normativa actual y no puede utilizarse, de manera que se ha dejado en superficie de forma indefinida. La única solución para ponerlo en funcionamiento, como reclaman los detallistas, pasa por construir de nuevo la estructura que eleve los depósitos.

Por su tamaño y por su uso comercial, está considerado como «punto negro» por el olor que desprende constantemente, de manera que la empresa que se encarga de la recogida de residuos, FCC, ha reforzado tanto sus vaciado como la limpieza diaria. Desde el servicio de Arquitectura del ayuntamiento explicaron que se está trabajando ya en la redacción del proyecto del nuevo sistema de recogida de basura orgánica de la lonja. cada vez son más las quejas de los vecinos de la zona por el hedor que desprende el depósito, que se ha visto agravado por las altísimas temperaturas de este verano. Y no solo ellos, sino también turistas y clientes del mercado. El actual se inauguró a finales de 2007 y no se incluyó en la reforma integral del mercado de abastos, que se inauguró en febrero de 2020. Para entonces, cuando se instaló la plataforma elevadora, los requisitos no eran tan exigentes como los actuales, así que la estructura se ha quedado obsoleta e inservible. Esconder el contenedor y la basura en el subsuelo tiene una doble función. Por un lado permite mantener la estética de la calle, reformada durante la intervención en el mercado, y semipeatonal, sin elementos visibles en mitad del camino, salvo el contenedor. Y, por el otro, reduce los olores que producen las basuras. De hecho, cada vez son más las quejas de los vecinos de la zona por el hedor que desprende el depósito, que se ha visto agravado por las altísimas temperaturas de este verano. Y no solo ellos, sino también turistas y clientes del mercado. Los Detallistas del Mercado Central solicitaron que se calificara como «punto negro» el contenedor, una categoría que obliga a la contrata de la limpieza, FCC, a intensificar las labores de limpiezas. Desde el ayuntamiento zaragozano explican que los Detallistas del Mercado Central solicitaron que se calificara como «punto negro» el contenedor, una categoría que obliga a la contrata de la limpieza, FCC, a intensificar las labores de limpiezas. Y así se hizo para garantizar la salubridad en este punto tan transitado de la ciudad. Así, los equipos vacían dos veces al día el depósito, cuando se estima que se han arrojado la mayor cantidad de residuos y, además, lo limpian hasta tres veces al día para trata de reducir los olores que se concentran en su interior. Fuentes del área de Urbanismo explicaron que se está barajando la posibilidad de presentar el proyecto a los fondos europeos Next Generation. Los técnicos de Arquitectura están trabajando en la redacción del proyecto de la nueva plataforma elevadora, que no solo cumplirá con la normativa actual, sino que se pretende que sea innovador y responda a los parámetros medioambientales que exige Bruselas. No obstante, matizan que la nueva plataforma se instalará lleguen o no los fondos de la Unión Europea al tratarse de una necesidad. Por ahora, se desconoce cuándo se podría proceder a la colocación de la nueva infraestructura de la lonja.