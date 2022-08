El programa de fiestas es muy variado. ¿Se ha preparado con especial ilusión después de dos años?

Después de dos años sin fiestas la ilusión con la que asumimos y afrontamos estos días es muy alta. Desde que en 2015 llegué a la Alcaldía, hemos cuidado muchísimo las fiestas patronales. Entendemos que es una inversión en felicidad individual y colectiva e intentamos hacer espectáculos de mucho nivel y calidad y también intentamos dar cabida a todos los actores y autores zufarienses que hacen cualquier tipo de actividad artística para que puedan incorporarse a las fiestas. Este año con aún más motivo, afrontamos estas fiestas también con mucha responsabilidad en el sentido de que queremos que la gente disfrute de verdad.

¿Qué se pueden encontrar los zufarienses y visitantes en Zuera durante estos días?

Seguimos apostando por un formato pensado y dirigido para todas las franjas de edad y nuestra máxima es espectáculos de alta calidad y nivel. Nos preocupa mucho que en la calle haya actividad festiva y ambiente porque creemos que es la base para que la gente se sienta en una continua fiesta, por lo que impulsamos mucho las actividades al aire libre. Además, tenemos diferentes grupos conocidos a nivel nacional e internacional.

Este año los pregoneros son la Colonia Nuestra Señora del Salz, ¿qué ha significado su labor durante 50 años para Zuera?

La Colonia Nuestra Señora del Salz es una entidad que está muy arraigada en Zuera, muy apoyada y que cuenta con un fenómeno de solidaridad total de toda la población zufariense en torno a esta colonia porque es una actividad de campamentos de verano en Ansó. Ahí la parroquia de Zuera tiene una casa y durante los últimos 50 años todos los niños y jóvenes de Zuera han pasado por ahí para disfrutar de las vacaciones en un ambiente muy especial. Todo ello ha generado siempre mucho apoyo vecinal, desde el que es carpintero, albañil o fontanero y va a arreglar la casa, el que limpia las mantas o el que sube a apoyar en la cocina. El gran logro de esa casa es la solidaridad máxima que ha generado fuera, porque no hay familia en Zuera que no esté implicada con la colonia.

Zuera está creciendo a pasos agigantados y uno de los motivos es la plataforma logística, ¿qué ha significado este proyecto para el municipio?

Es un momento histórico de oportunidades. Que el Gobierno de Aragón haya pensado en Zuera para instalar una plataforma logística industrial de millón y medio de metros cuadrados para grandes inversores y empresas, hace que para Zuera sea un antes y un después. Es tan importante lo que ocurre ahora en estos momentos como lo que ocurrió en los años 60 del siglo pasado cuando se instaló el primer polígono industrial en un municipio agrario y se dio el paso a la industrialización.

Creo que este empujón va a ser determinante porque las previsiones son de 3.000 o 4.000 trabajadores, con lo cual va a ser un empujón tremendo tanto para Zuera, como para el Bajo Gállego y todo Aragón. Aquí estamos muy cerca del pleno empleo, por debajo del 7% de desempleo, y desde luego esto va a ser el empujón definitivo no solo para que tengamos el pleno empleo, sino para que seamos lugar de oportunidades y de futuro para mucha gente que quiera venir a vivir aquí.

Personalmente, ¿qué significa para usted que todo esto esté pasando bajo tu mandato?

Cuando entré de alcalde vine a transformar y a impulsar Zuera. No quería que mi mandato fuera una mera gestión, quería que fuera una época de transformación y evolución de Zuera hacia otros niveles y siempre pensando en la mejora de la calidad de vida de los zufarienses y de todos los ámbitos del municipio, por lo que me siento muy orgulloso, responsable y muy contento porque los pasos que hemos ido dando han sido certeros en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza y entre todos estamos colocando a Zuera en otro nivel que no tenía anteriormente.

¿En qué más se está trabajando de cara al futuro?

Estamos trabajando en dos ideas muy importantes. Una es la construcción de una nueva residencia y en breve intentaremos dar noticias positivas. Por otro lado, y en colaboración con el Gobierno de Aragón, estamos trabajando en la construcción de un nuevo centro de salud. El que tenemos actualmente se ha quedado obsoleto porque hemos crecido mucho. Atiende a todo el Bajo Gállego y en los últimos años, afortunadamente, el crecimiento de la población y de necesidades ha hecho que se haya quedado pequeño tanto a nivel de infraestructura como de dotación. En estos momentos en Zuera estamos por encima de 1.500 cartillas de niños, por lo que esta es otra infraestructura que tenemos que sacar adelante.

Además, acabamos de inaugurar un colegio nuevo, se ha reurbanizado el polígono el Campillo, hemos terminado la red de colectores de Zuera y un plan de movilidad urbana muy potente que está generando que todo el centro de Zuera se peatonalice y se haga mucho más amable para que los vecinos lo puedan disfrutar mucho mejor.

¿Cómo ha ido creciendo Zuera y qué se espera en un futuro?

Estamos creciendo muy bien. Cuando empecé como alcalde en el 2015 estábamos en torno a 7.800 y ahora somos 8.800 vecinos, por lo que en siete años hemos crecido mil personas y eso es mucho. La actividad industrial que tenemos y la cercanía a Zaragoza nos hace muy atrayentes y cada vez hay más población, más crecimiento y más inmigración. Tenemos un colectivo muy potente sobre todo del este y de África, supone un 22% de población inmigrante, lo que denota que somos un lugar muy atrayente para las familias que quieren impulsar nuevas actividades. Queremos seguir creciendo, pero queremos hacerlo ordenadamente. Zuera tiene un modelo que no debería de pasar de más de 10.000 habitantes empadronados y esto es algo muy importante porque no queremos perder la identidad de municipio y queremos seguir siendo zufarienses y tener nuestras tradiciones y su historia.