El sindicato UGT ha denunciado la situación de carencia de alojamientos en alquiler para los trabajadores de temporada que desarrollan su labor en las comarcas del Pirineo y ha reclamado de las administraciones públicas «soluciones» dirigidas a crear un parque de viviendas sociales para este colectivo.

Así lo aseguraron ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el responsable del sindicato en Aragón, Daniel Alastuey, tras mantener una reunión con representantes comarcales del sindicato en las comarcas del Pirineo.

Alastuey explicó que el sindicato ha detectado a personas que rechazan empleos en el Pirineo aragonés debido a que o no encuentran alojamiento o los apartamentos disponibles están destinados al turismo de temporada y no son asequibles para sueldos que no superan los 1.200 euros.

Alojarse en Sabiñánigo

El informe presentado ayer por UGT destaca que en el valle de Tena hay trabajadores que se desplazan a Sabiñánigo, a unos 30 kilómetros de distancia, en busca de alojamientos más asequibles, ya que en poblaciones como Panticosa se llegan a pedir 800 euros de alquiler al mes por apartamentos de 50 metros cuadrados.

El responsable sindical, que suspendió un viaje que tenía previsto realizar junto a Pepe Álvarez a Fraga para conocer las carencias a nivel de infravivienda que afectan a grupos de temporeros de la fruta, insistió en reclamar a las administraciones locales y a la autonómica un parque público de vivienda de alquiler para paliar esta situación.

Destacó que en estos momentos existe la «oportunidad» de llevar a cabo esta propuesta con las partidas destinadas a este fin en los fondos europeos Next Generation.

Por su parte, Pepe Álvarez afirmó que la situación que afecta a los trabajadores de los valles pirenaicas a nivel de escasez de alojamientos es la misma que la que sufren los que desarrollan su labor en la costa. Indicó que el debate abierto por las patronales respecto a la falta de mano de obra en el sector servicios, pero también en el de la construcción, es una «falacia» que tiene su origen en los sueldos bajos, en las condiciones laborales y en la falta de alojamientos sociales.

«Con casi tres millones de personas desempleadas, con toda seguridad hay suficientes trabajadores para cubrir estos dos sectores y otros más», subrayó el líder ugetista, que defendió la necesidad de plantear soluciones habitacionales, así como de formación y cualificación, y de condiciones laborales y salariales.