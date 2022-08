Después de tres años Tarazona ha vuelto a escuchar los gritos de "Cipote, Cipote oe oe oe" y a teñirse de rojo con la lluvia de más de 10.000 kilos de tomates al Cipotegato. Una turiasonense de 32 años, de nombre Andrea Joaquina Domínguez (que se ha sabido al término del recorrido), ha sido la encargada de meterse este año en el papel del famoso arlequín encapuchado.

Brazos en alto y tomate en mano, todos esperaban ese momento para apuntar hacia el Cipotegato, uno de los momentos cumbre de las fiestas de la capital turiasonense en honor a San Atilano. Ha sonado la traca y ha comenzado el éxtasis.

Cuando el reloj de un ayuntamiento envuelto en plástico para proteger su fachada renacentista, recientemente restaurada, ha marcado las 12.00 horas ha comenzado un recorrido por la ciudad mientras se ha enfrentado a la lluvia de tomates de la multitud. Ha tardado 1 minuto y 40 segundos en salir de la plaza de España. Ha sido el acto que inaugurará las fiestas y al que le seguirá una gran variedad de actividades para todos los gustos.

Tras terminar el recorrido, donde ha estado acompañada en todo momento por su hermano, la Cipotegato no podía contener la emoción. "Gracias a todos los que me han acompañado. Sin ellos no hubiera llegado aquí. Se han llevado los golpes y los tomates que yo no me he llevado. Me han preguntado los médicos si me duele algo y les he dicho que no. Esto es increíble", ha señalado.

Durante el 'viaje' que ha hecho por su ciudad, se ha encontrado con mucha gente conocida. "He podido parar, saludar, hemos tenido calles anchas y no nos hemos tropezado. La gente ha corrido muy cómoda y ha sido un recorrido positivo", ha dicho. "No me he acordado de nadie, me he dejado llevar. Todavía estoy procesando", ha recalcado.

"Ser el Cipotegato es una montaña de emociones. Ha sido muy bonito los minutos de antes, donde he podido saludar a mi abuela, esos segundos que nunca había visto este punto de vista han sido emocionantes. Es un honor y un orgullo estar aquí, es una suerte", ha añadido.

Andrea ha confesado que, por consejo del anterior Cipotegato, anoche "y hace un par de semanas" se subió a la estatua desde donde ha saludado a sus vecinos para practicar. "Lo hice en secreto. Ahí soy libre, la gente no me juzga y tenía miedo de que me tiraran tomates ahí arriba, pero ahí me he sentido bien", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Tarazona, José Luis Arrechea, ha señalado que este ha sido "un Cipotegato más intenso que otros años" y ha recalcado que "la ciudad lo necesitaba porque había muchas ganas tras la pandemia", ha indicado. "Hoy aparcaremos todos los problemas, el día 1 retomaremos todo, y que vaya todo bien. Que la gente se divierta, que lo pasemos bien con respeto y prudencia", ha recalcado.

La leyenda del Cipotegato

Es difícil contar la historia de un personaje de cuyos inicios no se sabía nada hasta los últimos años del siglo XX y del que, durante mucho tiempo, sólo se contaron fábulas y conjeturas. La más conocida entre los turiasonenses, que se mantuvo como la más fidedigna hasta el año 2009, es la que cuenta que, antiguamente, en Tarazona, existía una cárcel, de la que una vez al año, coincidiendo con las fiestas del pueblo, se dejaba libre en la plaza del mercado a un preso, al que se le daba un palo sujeto a una bola con una cadena. Lograba su perpetua libertad si conseguía salir de Tarazona sin ser atrapado, mientras recibía una lluvia de frutas y verduras podridas (dicen unos) o sobrevivía a la lapidación porque lo que le esperaba a la salida a la plaza era una lluvia de piedras (cuentan otros).

En el año 2009, el historiador Javier Bona López, desveló la que parece ser la historia real de este personaje de más de 300 años de antigüedad, que comenzó siendo el entretenimiento de los más pequeños el día de la celebración del Corpus Christi durante más de 200 años. Por aquel entonces, su nombre era “Pellexo de Gato” y su función consistía en perseguir a los niños con un palo para distraerlos y que no entorpeciesen los festejos religiosos de ese día.

Con el paso del tiempo fue ganando protagonismo, pero también “mala fama”, ya que parece ser que les hacía daño al golpearlos con el palo e incluso llegó a formar parte del refranero popular con la frase “Eres más tonto que el Cipotegato”.

Sin saber muy bien cómo, el Cipotegato pasó de salir el día del Corpus Christi, a hacerlo por la puerta de la lonja el 27 de agosto, tranquilamente y por un ancho pasillo de gente en el que sólo algunos niños se atrevían a desafiarle lanzándole gallones y, más tarde, tomates, como manda la tradición a día de hoy.

Con el paso de los años, y progresivamente, fueron aumentando los asistentes a esta cita. Pero su fama no mejoró, seguía siendo algo así como una vergüenza vestir el traje de este personaje, al que se le pagaba una pequeña cantidad de dinero, se le daban unas alpargatas y se le regalaba el abono para los festejos taurinos celebrados en las fiestas turiasonenses.

Fue más tarde, ya en 1984, cuando un voluntario decidió presentarse para convertirse ese día en el protagonista de las fiestas de Tarazona. Tras hacer el recorrido y quitarse el traje de Cipotegato, contó a su perpleja familia y amigos que había sido él quien había salido a recibir la lluvia de tomates vestido con el traje tricolor y que lo que había sentido era algo indescriptible, muy emocionante. A partir de ese año creció progresivamente el número de voluntarios para encarnar al personaje, que ahora se elige por sorteo con más de un año de antelación.

Uno de los momentos de más fervor es cuando el Cipotegato finaliza su recorrido subiéndose a la estatua erigida en su honor en la plaza de España, delante de la histórica fachada del ayuntamiento.