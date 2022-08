El líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, visitó este domingo las zonas afectadas por los incendios en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Allí, se reunió con alcaldes y ganaderos que han sufrido pérdidas por el fuego, aunque no realizó ninguna declaración pública ni de índole político. No obstante, el PSOE, a través de su perfil en Twitter, le reprochó que no hubiera estado presente antes.

«Cuando fue el incendio, Jorge Azcón estaba de vacaciones. Hoy, aprovechando que iba a los toros a Tarazona, visita la zona incendiada. Todo un ejemplo de sacrificio y compromiso», criticaban con sorna los socialistas aragoneses en su perfil oficial en esta red social. Fuentes del PP señalaron que este mensaje no es sino una muestra «del nerviosismo de los socialistas» ante el auge en las encuestas de los populares. También lamentaron que "Lambán se instale en la línea de confrontación de Sánchez". El líder de los populares, que después asistió a alguno de los actos oficiales de las fiestas de Tarazona, estuvo acompañado en su visita a las zonas incendiadas por el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, quien esta semana se reunió también con los afectados del incendio forestal de Ateca. ❌ Cuando fue el incendio, @Jorge_Azcon estaba de vacaciones. Hoy, aprovechando que va a los toros a #Tarazona, visita la zona incendiada. Todo un ejemplo de sacrificio y compromiso. https://t.co/uxujzvMWgX — PSOE Aragón (@aragonpsoe) 28 de agosto de 2022 Allí, Celma, más allá de la visita, sí que se dirigió al Gobierno de Aragón en nombre del PP para pedir celeridad a la hora de conceder las ayudas y dijo que solo «serán justas si son rápidas y ágiles» para recordar que «ya han pasado unas semanas» desde que se declarara la segunda quincena de julio. En declaraciones a los medios de comunicación contó que ha constatado las «graves» consecuencias de un incendio que calcinó más de 14.000 hectáreas en toda la comarca. «Todos sus habitantes están afectados de una forma clara y especialmente los agricultores y los pocos ganaderos que hay porque se ha calcinado su medio de vida». Si se ha quemado el 40 o el 50% o de su explotación «o se restituye de forma rápida y ágil o no se estará, por parte la administración, con ellos», avisó. A su parecer, se trata de una «oportunidad de ser justo con quienes sostienen el medio natural y la DGA no debe lavarse las manos porque han pasado días y semanas». Celma entonces también lamentó que la DGA «desconoce» que estos profesionales afectados han pagado de su bolsillo las infraestructuras hidráulicas para regar los frutales, como las manzanas, «sino luego no se pueden vender y cobrar. Esas infraestructuras las tiene que pagar la administración al igual que las instalaciones de riego y eléctricas», opinó. El presidente del PP de Zaragoza comentó que los agricultores le trasladaron que «por desgracia, del Gobierno de Aragón han llegado muchas palabras y visitas, pero no ayudas a las cuentas corrientes».