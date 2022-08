La inflación encarece casi un 20% el gasto para el regreso a las aulas en Aragón

A poco más de una semana para que den comienzo las clases del curso escolar 2022-2023 en los centros aragoneses, los preparativos de la vuelta a las aulas también se someten a la presión de la inflación. Prácticamente todos los departamentos que conforman los gastos escolares se han visto encarecidos en mayor o menor medida. Desde los uniformes hasta el materia escolar, según los expertos, las familias aragonesas se gastarán de media en torno a 200 euros por hijo en el comienzo de las clases, lo que supone entre un 20% y un 30% más que en cursos anteriores.

Uno de los sectores que más se ha encarecido es el del material escolar, aún así, desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) reconocen que esta es uno de los apartados «que menos incidencia tiene en gasto general», señaló José Ángel Olivan, presidente de la UCA. «Aunque el material haya subido un 20%, la verdad es que no supone una gran subida porque solo representa el 10% del gasto que realizan las familias en las compras para la vuelta a las clases», matiza.

Los padres y madres, conscientes del incremento de los precios, todavía no acuden a las librerías y papelerías y, muchos de ellos, esperan para hacer uso del programa Volveremos, en el caso de Zaragoza. «Por el momento muchos prefieren esperar. Las compras con la lista de materiales en la mano todavía no han llegado y otros años por estas fechas sí que habíamos vendido más», explica Pilar, propietaria de una papelería Carlin en la calle El Carmen, en la capital aragonesa.

Desde la UCAA apuntan que también hay que tener el cuenta que el material escolar «se presta mucho a que se pueda reutilizar», tal modo que esa es la recomendación. «No todos los años es necesario volver a equiparnos con todo desde cero. No todos los años es necesario comprar una mochila nueva», explica Oliván. «Antes de lanzarnos a las compra, sería necesario sentarnos y ver qué tenemos del curso pasado y a qué se le puede dar todavía uso. A partir de ahí es cuando se debe elaborar la lista», añade.

Donde también se nota el encarecimiento, y afecta más al bolsillo de las familias, es en los libros de texto. Estos son un 10% más caros que el año pasado, un nuevo precio que tiene una incidencia distinta según el ciclo formativo de los alumnos. «Los más pequeños de Infantil son los que menos libros llevan y, por lo tanto, en los que se nota menos el gasto», apunta Oliván. «Cuando vamos subiendo de nivel, aumenta también el número de libros y también el gasto», añade.

Los que más perciben este encarecimiento son los estudiantes de Bachillerato que, según la UCA, se gastan de media entre 300 y 400 euros. «Estamos hablando de que este año pagarán unos 30 o 40 euros más por los libros», cuenta Oliván, que recuerda que como Bachillerato no es educación obligatoria estos materiales no están subvencionados y se quedan fuera de los bancos de libros.

Uniformes y calzado

En otro orden de cosas, los uniformes y los zapatos también han encarecido. La ropa registra un incremento en su precio del 5,5%. Además, en aquellos centros privados y concertados que obligan al uso de uniformes el gasto vuelve a subir. Según la UCA, estos pueden suponer hasta un 20% del presupuesto escolar.

Hay muchos centros apuestan por eliminar los intermediarios y ser ellos mismos los que venden las prendas para reducir el coste. A pesar de ellos, las familias aseguran que se nota la subida respecto a otros cursos. Según los datos del INE, el equipamiento completo con polos, faldas, pantalones, chándales y el resto de prendas necesarias del curso podría alcanzar entre 250 y 300 euros.

Desde la UCA también apunta a otros gastos como por ejemplo el transporte o las actividades extraescolares. «Todavía es pronto, habrá que esperar un poco para saber cuánto va a afectar a la economía de las familias, pero es muy probable que suba algo», asegura Oliván.

"Todo depende de cómo te organices"

Llegado el momento de tener que preparar la vuelta a las aulas, las familias aseguran que son gastos que «no se pueden evitar» y que «no queda otra solución» que intentar ahorrar lo máximo posible. «Es más caro, claro que es más caro, pero los chicos necesitan libros, necesitan bolígrafos y necesitan renovar el uniforme», explica Óscar García, con 6 hijos, 4 de ellos todavía en edad escolar.

Este zaragozano cree que el gasto de este año podría alcanzar fácilmente los 1.000 euros. «Depende mucho del año, porque al ser tanto tenemos la ventaja de que hay libros que se repiten y se pueden reusar y los uniformes se heredan, pero este año nos toca hacer un poco de renovación y gastaremos más», añade.

Otros, sin embargo, no creen que el gasto vaya a ser tan notable. Es el caso de Antonio Hernández, padre de dos hijas que van a comenzar 2º de Primaria y 2º de infantil. «A mí 200 euros por cada una me parece una barbaridad, no creo que tengamos que gastarnos tanto», explica Pérez. «Depende mucho de las familias y de como se organicen. Sí que hay mucha gente que a principio de curso renueva la ropa, pero no es nuestro caso y eso también supone un ahorro», cuenta.