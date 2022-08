Nuevo curso político en Aragón: La traca final del mandato

La X legislatura en Aragón agota este curso su vida. En apenas ocho meses, los aragoneses serán llamados de nuevo a las urnas para elegir a sus representantes autonómicos y municipales en una cita que, salvo sorpresa mayúscula, coincidirá con los comicios de la mayoría de las comunidades autónomas.

Este nuevo curso político, que celebrará en la primera semana de septiembre el primer pleno en las Cortes de Aragón, comienza con las mismas incógnitas que acabó en junio. Los ciudadanos no saben todavía quiénes serán los candidatos electorales en la mayoría de los partidos, ni cuáles serán las alianzas, ni si habrá coaliciones. Ni siquiera, si todos los partidos que hoy están en el panorama político llegarán a la cita del último domingo de mayo. Los partidos y sus líderes se han tomado vacaciones de verdad y, aunque el engranaje electoral está en marcha, las novedades son pocas.

En este primer trimestre del curso político, se abrirá el periodo de primarias para elegir a los candidatos municipales en el PSOE. En la capital aragonesa, la actual portavoz municipal, Lola Ranera, sigue sin confirmar nada, y en el partido unos la ven como una buena opción, mientras otros insisten en buscar un perfil de mayor proyección nacional.

Solo Javier Lambán, secretario regional de los socialistas en Aragón y actual presidente autonómico, ha confirmado que optará a la reelección en el Pignatelli. Su capacidad de sumar a izquierda y derecha sigue intacta después de armar un cuatripartito en el que pocos creían desde el inicio.

Azcón se gusta con el traje de alcalde. Lo ha repetido hasta la saciedad y, mientras Pablo Casado y Teodoro García Egea trataban de marcarle el camino hacia el Pignatelli, el líder gallego deja en él toda la responsabilidad y el poder de decisión.

Casi es esta su mejor baza frente a un Partido Popular que se ve crecido en las encuestas y en las citas autonómicas, que espera que los socialistas aragoneses acusen el desgaste de su secretario general y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, lo que casi les hace creer que cualquier candidato puede lograr un gran resultado a escala autonómica y municipal.

Con la baza del despegue de la formación conservadora desde que llegó Alberto Núñez Feijóo, el presidente regional del partido y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sigue con el balón parado sin definir su futuro. Su jefe le dio de margen hasta el primer trimestre de 2023, y todo parece indicar que agotará hasta el tiempo de descuento.

Hacer cuentas para la próxima cita electoral con los números de 2019 es complicado. Los doce diputados de Ciudadanos en las Cortes de Aragón acabarán, en su mayoría, recalando en otras opciones políticas.

Retrasar la decisión, en el caso de que sea la de dejar la plaza del Pilar, le resta sin duda munición a la oposición. Si Azcón se marcha a la carrera de las autonómicas, y lo anuncia con poco tiempo, sus contrincantes políticos tendrán menos margen para atizarle con el argumento del "alcalde a la fuga". Pero si ese es su plan, todo el tiempo que gana en el ayuntamiento lo pierde en el territorio, con 731 municipios por visitar, donde su grado de conocimiento es notablemente inferior al que atesora quien sería su rival directo, Javier Lambán.

Tampoco hay avances en la configuración del espacio de Aragón Existe, sin plazos para elegir candidatos. Ni en el ámbito de la izquierda, donde este verano no ha habido nuevos progresos en los caminos de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida.

Hasta que la refundación no concluya, aseguran fuentes oficiales del partido en Aragón, "no se cerrarán las principales candidaturas, incluida la de la Presidencia del Gobierno de Aragón". Su líder en Aragón, Daniel Pérez Calvo, no ha confirmado si se presentará a la reelección. También está por ver qué recorrido tendrá Vox en Aragón.

Tampoco hay avances en la configuración del espacio de Aragón Existe, sin plazos para elegir candidatos. Ni en el ámbito de la izquierda, donde este verano no ha habido nuevos progresos en los caminos de la confluencia de Podemos, liderado por Maru Díaz, e Izquierda Unida, por Álvaro Sanz. Solo CHA tiene candidato, José Luis Soro, que concurrirá en solitario en las municipales y autonómicas.

En el PAR, el sector crítico –ya silencioso desde hace meses– espera el juicio que se celebrará este otoño y que podría darle la vuelta al partido si anulara el congreso en el que resultó vencedor Arturo Aliaga.

A la vuelta de las vacaciones, el Gobierno autonómico debe decidir también cuál será su apuesta sobre los Juegos de Invierno y su implicación en el futuro de la Romareda. Asimismo se espera, después de meses sin novedades, que haya movimientos para firmar por fin el convenio de transición justa, la reunión del patronato del Archivo de la Corona o que se concrete la cita bilateral con el Gobierno de España, que no se celebra desde 2018.