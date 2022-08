El altavoz ‘bluetooth’, una plaga en una Zaragoza con una regulación obsoleta

Los altavoces bluetooth son un complemento más de muchos jóvenes que los emplean en piscinas, en botellones o para hacer ostentación del género de música con el que se sienten identificados. También por los riders que los emplean como alternativa a unos audífonos que no pueden usar porque lo tienen prohibido. Una forma de divertirse que colisiona en muchas ocasiones con la convivencia. Todo mientras su uso está sin regular en muchas capitales españolas. Muestra de ello es Zaragoza, donde el debate de la nueva ordenanza del ruido está en punto muerto.

Esta moda ha estado muy presente este verano en piscinas como la del barrio Oliver, donde el personal se ha visto obligado a intervenir. «Hemos estado bastante pendientes de este tema. Lo único que se les dice es que bajen el volumen, pero al poco lo vuelven a subir. Entonces tienes que llamarles la atención otra vez y ponerte pesadico con ellos», apunta un trabajador.

Ante una falta de regulación propia se amparan en que sí hay una norma para este tipo de instalaciones en la que se señala que «no se permite realizar actos que perturben, molesten o pongan en peligro a otros usuarios, (correr en zonas húmedas, zambullirse violentamente, usar aparatos de audio a un volumen molesto». Y por si algún usuario no lo conociera, desde las piscinas recuerdan que hay un manual de preguntas y respuestas para los usuarios en el que se afirma que «se pueden realizar actividades que no molesten al resto de usuarios y que no estropeen ni ensucien las zonas comunes. Se trata de un espacio compartido con otras personas, y debemos extremar las medidas de respeto para garantizar una buena convivencia durante nuestra estancia en la instalación».

Pero qué dice la ordenanza vigente. Establece unos límites de sonido que se pueden emitir en la vía pública, incluyendo la música. Así, estos oscilan entre los 55 y los 65 decibelios, dependiendo de la zona de la ciudad. Para hacerse a la idea, un aspirador puede llegar hasta los 65. Contiene, asimismo, sanciones en caso de incumplimiento. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, en función de cuánto se haya sobrepasado el límite de decibelios. El problema es que es complicado de cuantificar, sino se tiene un sonómetro en mano en todo momento, en cuánto puede llegar a superar un altavoz los niveles permitidos.

Todo mientras el consistorio trabaja en una nueva regulación que pretende zanjar los problemas que se vienen dando en algunas zonas de la ciudad debido al ocio nocturno o la concentración de bares. Comenzó su andadura en marzo con una reunión entre los partidos políticos, está paralizada y no se conoce si los grupos pretenden regular de alguna forma específica el uso de este tipo de accesorios.

Especialmente la reclaman asociaciones vecinales como Stop Ruidos que, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones, «sufren» zonas saturadas de bares de ocio nocturno como Fita, Dato, María Lostal o el Casco Viejo. En ellas el bluetooth es la alternativa a bares llenos. Los más jóvenes los usan para iniciar la fiesta mientras consiguen hueco en el interior de los establecimientos.

«No son conscientes de que están molestando al resto», explica Antonio Ríos, especialista en terapia familiar y autor del ensayo ¡La adolescencia se termina! Ríos añade que actuar de forma egoísta forma parte del proceso psicológico que conlleva la adolescencia: «Es una afirmación del yo: yo soy mayor, yo actúo, yo decido, yo opino». En la adolescencia, la etapa más compleja de la vida, la pertenencia al grupo es fundamental. «Se sienten mayores y se reafirman en sus gustos», subraya el doctor Ríos.