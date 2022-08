El intenso calor de este verano frena la proliferación de mosquitos en Aragón

Las altas temperaturas que ha registrado Aragón este verano, con sucesivas olas de calor y muchos días por encima de los 40 grados, no solo han trastocado la vida rutinaria de las personas, sino también la de los mosquitos. Su proliferación se ha frenado precisamente en los meses en los que habitualmente tienen más actividad y eso lo han constatado los expertos en las ovitrampas, donde han detectado una menor presencia.

«Las elevadas temperaturas influyen mucho. Los mosquitos crían en charcos, en zonas de agua retenida, pero con tanto calor no se han formado y los mosquitos se han escondido. Han buscado otros ambientes húmedos, pero lejos del sol», explica Javier Lucientes, catedrático de Parasitología en la Faculta de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

«Cuando colocamos las ovitrampas ponemos también algo de Co2, lo que atrae a muchos mosquitos de fuera de la zona habitual de captura y este año no hemos visto tantos», detalla el parasitólogo Javier Lucientes.

El experto señala que en Zaragoza capital y en alguna urbanización de los barrios rurales sí que ha habido mosca negra, «como siempre», pero su presencia, en cualquier caso, no ha sido tan generalizada como en otros veranos. «Cuando colocamos las ovitrampas ponemos también algo de Co2, lo que atrae a muchos mosquitos de fuera de la zona habitual de captura y este año no hemos visto tantos», detalla.

Él mismo ha percibido, en sus numerosas salidas al campo para colocar trampas o anillar pájaros, menos presencia de mosquitos. «Cuando ha llegado el atardecer no me ha molestado nada, mientras que en otras ocasiones siempre lo noto porque, además, soy proclive a los picotazos. Mosca negra siempre hay, pero en julio y agosto no se han registrado las cantidades habituales», explica el parasitólogo.

Cambio climático

El cambio climático también ha provocado un adelanto en el periodo de eclosión de los mosquitos. «El invierno no fue excesivamente frío y se han reproducido bien en aguas altas porque sobreviven bien en temperaturas de 5 y 6 grados. El agua no ha helado y la mosca negra, por ejemplo, se ha adaptado a vivir en las aguas de montaña. A finales de mayo ya notamos una elevada presencia de mosca negra, pero luego bajó», dice Lucientes.

Otro de los mosquitos cuya presencia ha sido menor este verano es la del que transmite la leishmaniosis, que afecta a los animales, especialmente a los perros. «No hemos cogido ni uno en las ovitrampas este mes de agosto», asegura este parasitólogo.

El cambio climático también ha provocado un adelanto en el periodo de eclosión de los mosquitos. «El invierno no fue excesivamente frío y se han reproducido bien en aguas altas porque sobreviven bien en temperaturas de 5 y 6 grados", dice Lucientes.

En el caso del aedes albopictus, conocido como mosquito tigre, este «no acaba de asentarse» en la ciudad de Zaragoza, según Lucientes. «Está presente alrededor, en los barrios rurales y en algún punto concreto del entorno urbano, pero varía mucho su lugar. Hay muy pocas hembras que, además, no siempre ponen los huevos en el mismo sitio y por eso no terminan de hacerse un hueco en la ciudad», indica.

Sí tiene una mayor presencia en puntos como Monzón, Huesca, Alcolea de Cinca, Calanda o Valderrobres, lugares donde el Gobierno de Aragón, en colaboración con los ayuntamientos, lleva a cabo campañas de vigilancia. En todo caso, este año «no han sido tan intensas» como en otras épocas, según Lucientes, porque hay consistorios que no han participado. «La presión no ha sido la de siempre. Afortunadamente, hay muchos concienciados y se han seguido capturando en las ovitrampas», matiza el experto.

Últimas tormentas

En Zaragoza, el ayuntamiento también coloca trampas y este año «se han cogido menos mosquitos tigres adultos», dice Lucientes. La campaña sigue activa.

Por otro lado, a este parasitólogo no le extrañaría que las tormentas de los últimos días «puedan provocar alguna molestia» de mosquitos en algún punto de Aragón por el agua que haya podido quedarse retenida. «No sería de extrañar que pongan huevos en zonas donde haya agua inundada, podrían darse casos», detalla.

No sería de extrañar que las tormentas de los últimos días «puedan provocar alguna molestia» de mosquitos en algún punto de Aragón por el agua que haya podido quedarse retenida.

El fin del verano no es sinónimos de la desaparición de los mosquitos, sino que son muchos los que continúan. «En el río queda mosca negra y lo hará hasta primeros de diciembre. Aunque lleve poco agua se mantendrá, pero sobre todo afectará al ganado y no tanto a las personas», dijo el parasitólogo.

De igual modo, cualquier periodo de lluvias será proclive para que los mosquitos en general puedan poner huevos en cualquier punto donde quede agua retenida. En invierno es cuando "prácticamente" desaparecen porque hace mucho frío, pero si las temperaturas son suaves, algunos podrían aguantar.