Saica apaga tres planta de cogeneración y ve en "riesgo" su producción

Máxima preocupación en una parte importante de la industria aragonesa que utiliza el gas en sus procesos de fabricación. El grupo papelero Saica, la mayor compañía de capital aragonés y uno de las principales activos del sector secundario de la comunidad, anunció este miércoles que por primera vez en su historia mantiene paradas desde el pasado 1 de agosto dos de sus cuatro plantas de cogeneración y una tercera desde el pasado martes. La decisión ha sido adoptada por los elevados precios del gas, que han hecho insostenible el funcionamiento de este modelo, que produce electricidad aprovechando los procesos industriales que generan calor a partir de este combustible. Pero también se debe a la falta de una legislación nacional que proteja a este sector de las distorsiones que está experimentado el mercado.

En tan solo ocho meses, el coste del gas se ha incrementado en España un 300%. Pero además de los elevados costes, Saica achaca también la situación «a la falta de medidas paliativas para la industria», como han tomado otros países, lo que «ha conllevado una pérdida de competitividad». Por ello, el gigante aragonés del papel insta al Gobierno de España a que adopte «medidas urgentes, que permitan mantener la competitividad y el empleo de la industria española que usa la cogeneración» como vía de producción de energía térmica y eléctrica.

«Si no se busca una solución, tendremos que dejar de producir en España y los pedidos exteriores hacerlos en las fábricas que tenemos en otros países», aseguró el director general del Grupo, Enrique de Yraolagoitia, en declaraciones a este diario. De momento, la compañía está valorando una reducción de producción de papel del 10% como consecuencia de este problema.

«Si no somos competitivos, al final, tendremos que parar nuestras fábricas y eso afectará al empleo directamente. Hoy no estamos en esta situación pero estamos muy cerca si no se pone remedio», advirtió el directivo, quien recordó además que las previsiones para el próximo otoño no son nada halagüeñas ya que apuntan a un mayor encarecimiento del gas.

Los tres grupos de cogeneración paralizados son los instalados en la fábrica que la empresa tiene en El Burgo de Ebro, la mayor del grupo. De momento, sigue funcionando el grupo ubicada en la planta del barrio zaragozano del Picarral. «El sector papelero está afectado por esta pérdida de competitividad. En el caso de Saica, exportamos el 50% de nuestra producción de España», explicó Yraolagoitia. En estos momentos, subrayó, otros países como Francia, Reino Unido o Alemania «son más competitivos que nosotros, debido a los menores costes energéticos». «Ello quiere decir –agregó– qu ese 50% está en riesgo. Y la pérdida de ventas conlleva pérdida de producción y, al final, pérdida de empleo».

Sin compensación por la excepción ibérica

Los cogeneradores responsabilizan al Gobierno de España de esta situación por no garantizar una rentabilidad mínima a estas instalaciones mediante las retribuciones del sistema Recore, que llevan más de dos años sin actualizarse, y «discriminar» a sus plantas tras la puesta en marcha de la excepción ibérica en el mercado eléctrico. El mecanismo del tope al precio del gas para producir electricidad activado el pasado junio contempla una compensación para las eléctricas con centrales de gas (ciclos combinados) para cubrir sus costes reales, pero las plantas de cogeneración no reciben esa compensación.

En la industria de la cerámica de Castellón, donde el uso de la cogeneración es también clave, ya ha producido un paro de la producción en la empresa Azuliber, del grupo Pamesa, que ha empezado a aplicar un erte para sus 117 empleados.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se mostró este miércoles sensible ante la situación que viven las empresas cogeneradoras y recordó que esta es una de las comunidades autónomas que más depende de este tipo de producción energética. En este sentido, señaló que hay compañías «muy importantes» como Saica con «serios problemas» para atender sus pedidos del exterior y expresó su temor a que este problema acabe desencadenando paros de producción y ertes en la industria.

Lambán anunció que ha hablado con sus homólogos en otras regiones vinculadas a la cogeneración con el objetivo de instar al Gobierno central a que «encuentre una solución». Ayer por la mañana mantuvo además una conversación por este asunto con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien le trasladó su disposición para que «esa solución llegue cuanto antes».

De todo el gas que consume Aragón, la mayor parte corresponde a la cogeneración. Estas plantas, vinculadas a sectores como los fabricantes de papel, la alimentación o la química, consumen prácticamente la mitad de esta energía fósil (el 47% del total en 2021, con 646 ktep). Aragón cuenta con 514 megavatios de potencia instalada con esta tecnología, que el pasado año produjo 2.838 gigavatios hora de luz, casi el 15% de toda la generada en el territorio.