Calatayud compite con Zaragoza por la Agencia Estatal de Salud Pública

Calatayud está dispuesta a acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo diseñado por el Gobierno central a la que también aspira la ciudad de Zaragoza, que incluso, a través de su alcalde, el popular Jorge Azcón, ha ofrecido unos terrenos para su instalación.

«Todo no puede ir a Zaragoza», declaró ayer el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, también del Partido Popular. No obstante, subrayó que se trata de «un anteproyecto» que se encuentra en una fase «muy incipiente y embrionaria».

Aranda recordó que es la comunidad aragonesa la que se ha interesado por el futuro organismo y explicó que la postulación de Calatayud ha partido del grupo municipal de Ciudadanos en el consistorio, con el que gobierna, si bien especificó que todavía no se ha decidido nada concreto.

«Yo, desde luego, entiendo que requiere más maduración, no por indisponerme con la ciudad de Zaragoza, sino porque es una cuestión que requiere saber los requisitos de la convocatoria», añadió el alcalde. «Se trata de saber qué es lo que se va a desarrollar, pues ni siquiera se sabe qué va a hacer esta entidad», continuó.

"No lanzarse"

«Para nosotros apostar por el territorio significa apostar por el territorio», señaló el primer edil. «Siempre he sido partidario de descentralizar», agregó Aranda, que informó de que también Valencia y Andalucía aspiran albergar el nuevo servicio.

Según el alcalde bilbilitano, la apuesta no gira en torno a la posible creación de puestos de trabajo, «dado que a lo mejor no generaría más que una estructura de reuniones porque la mayoría de estas cuestiones se estudia en red».

«Personalmente no me he postulado, si bien el grupo con el que gobierno manifestó interés por la agencia», manifestó. Ahora bien, reconoció que cuando ha hablado con el grupo de Ciudadanos les ha transmitido que, «fuera de que no haremos ascos a ningún tipo de proyecto, primero tenemos que saber de qué se trata».

En base a la situación generada por la pandemia de coronavirus y por la posible amenaza de nuevos problemas sanitarios globales, explicó José Manuel Aranda, que es médico de profesión, la Agencia Estatal de Salud Pública puede ser un organismo de coordinación, de preparación y de determinación.

Con todo, el regidor insistió en que se trata todavía de una cuestión un tanto «etérea» y apeló a «no lanzarse sin saber exactamente de qué se trata».