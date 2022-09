La DGA contrata a 206 técnicos para agilizar los fondos de la UE desde 2021

La ejecución de los fondos europeos Next Generation es una «prioridad máxima», dicen desde el Gobierno de Aragón, para impulsar la transformación del tejido económico en la comunidad. Tanto, que desde enero de 2021 la DGA ha contratado a 206 técnicos (77 de ellos a tiempo parcial) para agilizar la tramitación del maná europeo. Según los últimos datos facilitados por la DGA, en este 2022 se ha ejecutado por el momento un 60% de las ayudas que han llegado desde el Gobierno central.

Son 117 millones de los 195,7 de crédito inicial, una cifra que se les queda corta a las organizaciones empresariales, pues el crédito final con el que contará la Administración autonómica asciende hasta los 536 millones de euros. En tal caso, el porcentaje de cumplimiento se queda en el 21%.

Sin embargo, desde las organizaciones empresariales justifican ese elevado grado de cumplimiento en que las cifras son muy reducidas y que existe un «cuello de botella» en Madrid que ralentiza el aterrizaje de las subvenciones en el tejido productivo del territorio. Dicho de otro modo, que 117 millones no son suficientes para acometer esa transformación prometida, por lo que las autonomías deberían tener más fuerza en la gestión de los fondos.

«Tenemos un problema de falta de agilidad que se deriva en la paralización de inversiones. Cuando nos visitó la ministra Calviño ya dijimos que haría falta formar a los funcionarios. «Hay un atasco en el principio del reparto, es decir, en los ministerios encargados. Es como un cuello de botella que no deja fluir las subvenciones hacia las autonomías, que tienen que gestionarlas», explica Jesús Arnal, director general de la CEOE Aragón. «Es tan solo un 10% del total y estamos en agosto. Es evidente que hay un atasco», incide Arnal.

Es más, según los datos que manejan desde la patronal, de los 9.000 millones de euros que llegaron a España en 2021 dentro de los fondos Next Generation solo se ejecutaron 2.400 millones. Y de los 28.000 millones previstos para 2022, tan solo se han realizado pagos por 2.600 millones. No obstante, insisten desde el Gobierno de Aragón en que los fondos Next Generation se repartirán hasta 2027, por lo que es normal que haya ciertos retrasos en las partidas «que no supondrán la pérdida de la línea de subvención».

Distintos baremos

Bien es cierto que la DGA habla de un cumplimiento del 60%, pero lo hace calculando la cifra ejecutada sobre el importe autorizado (195,7 millones de euros). Si la comparación se lleva a cabo con el crédito definitivo, que es el que siempre utiliza la Intervención de la DGA, el porcentaje desciende hasta el 21,4% de ejecución.

En más de una ocasión han manifestado desde la DGA que Aragón «va a la cabeza» de las autonomías en la gestión de los fondos del Mecanismo de Resiliencia. Se amparó la Administración autonómica en ese alto cumplimiento, aunque la agilización de los trámites y la burocracia que según los empresarios lastra el impacto de las ayudas haya llegado a través de la contratación de 206 técnicos para reforzar al equipo de ejecución.

No obstante, aseguran que «todos los empleados» llevan a cabo en algún momento de su jornada trámites que tienen que ver con los fondos. Del total, 77 tienen contrato parcial, mientras que el resto son «refuerzo puro y duro». Dicha ampliación de personal está vigente desde la llegada de los primeros fondos en enero de 2021.

Según el diario 'El Mundo', varias comunidades autónomas han contratado técnicos ex profeso para la gestión de las ayudas Next Generation. En el caso de la Comunidad Valenciana, el gobierno que lidera Ximo Puig calcula que deberá contratar a 270 interinos especialistas para ejecutar los 14.000 millones de euros a los que aspira Valencia hasta 2025.

Por otro lado, en Madrid, la cifra de empleados públicos contratados por la Administración autonómica para este fin es de 60. Andalucía, por otro lado, ha creado 49 puestos de trabajo en la estructura de personal dedicada a la gestión financiera y seguimiento de los fondos. A bote pronto, parece que Aragón cuenta con un equipo muy extenso para gestionar unas cuantías no tan altas como otras autonomías.

«Proponemos que las comunidades autónomas tengan mayor capacidad de gestión por su capacidad de dinamización por la cercanía al territorio», apunta Jesús Arnal sobre una de las conclusiones a las que se llegó en el foro de la patronal CEOE a escala nacional. En dicho encuentro, donde participaron las organizaciones empresariales de todas las autonomías, se llegó a la conclusión de que existía un problema de «atomización de las iniciativas», es decir, de falta de propuestas reunidas. Eso se deriva en que una empresa, para recibir una subvención, debe superar requisitos muy altos, desde plazos hasta porcentajes de cofinaciación, y especialmente para autónomos y pymes.