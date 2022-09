Por fin. Zaragoza ya ha confirmado los pregoneros para sus fiestas del Pilar. La jota aragonesa será la encargada de dar el pistoletazo de salida el 8 de octubre desde el balcón del ayuntamiento, pues la apuesta por Ander Herrera, con la que se venía trabajando desde que se anunció en junio del año pasado, se cayó ayer tras confirmar el exjugador del Real Zaragoza al consistorio zaragozano que sus "compromisos profesionales" le impedían llevar a cabo este acometido.

Todavía no se pone nombre y apellidos a las voces del pregón, pero la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha confirmado esta mañana que habrá paridad de género y serán dos adultos y dos niños. La vicealcaldesa ha explicado que, tras caerse la opción de Ander, se trata de "una magnífica oportunidad" para impulsar y difundir el mundo de la jota, todos esos joteros que "mantienen viva esa cultura, esa tradición, esas raíces y esa seña de identidad". "Será quienes representen el presente y el futuro de nuestro folclore. Estos nombres no están decididos, pero estoy convencida de que serán unos nombres representativos, que no quiere decir ni mucho menos que sean las mejores. No se trata de un concurso, sino de que habrá cuatro personas que representarán todo el sentimiento que supone la jota y nuestro folclore", ha asegurado.

Así lo ha confirmado Fernández durante una convocatoria que ha contado con la participación de cuatro asociaciones vinculadas al mundo de la jota: Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de las artes del folclore y la jota de Aragón; Fernando Gabarrús, director de la escuela municipal de música y danza; Mónica Láinez, miembro de la mesa sectorial de la jota y Javier Guerrero, representante de la Federación del Folclore de Aragón, Música y Artesanía (FFAMA).

Por primera vez los pregoneros serán 80.000 mil personas

Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de las artes del folclore y la jota de Aragón, ha dicho que la elección será "difícil", pero la cuestión no se trata de "quién representa, sino a quién representas". "Por primera vez los pregoneros serán 80.000 mil personas, que son los que tenemos censados", "Difícil será la elección, pero la cuestión no es quién sino a quién representan".

Fernando Gabarrús, director de la escuela municipal de música y danza, ha asegurado que los elegidos tienen que ser "referencia" y tener una trayectoria jotera no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Gabarrús ha incidido en que le mesa de trabajo debe apostar por "seleccionar a esas personas que identifiquen la jota y den visibilidad para que todo el público pueda identificarse y vibre de emoción".

Para Mónica Láinez, miembro de la mesa sectorial, ha supuesto una sorpresa "muy grata" el hecho de apostar por el folclore. Láinez ha incidido en que estas cuatro organizaciones deben trabajar con "la humildad" de que no sea ningún nombre personal, sino que tenga claro en todo momento que representa a este sector. "Es mucha gente la que hay detrás de este mundo. Que tanto la gente mayor como los jóvenes, que es nuestro, puedan estar ahí representado esos días. Queremos que la jota llegue a la posición que se merece".

Por su parte, Javier Guerrero, representante de la FFAMA, ha destacado que es "un honor" para todo el mundo jotero que les hayan designado. "La jota en general, ninguna institución", ha remarcado.

Existían muchas dudas en torno a si el exjugador del Real Zaragoza, Ander Herrera, sería finalmente el pregonero de las fiestas del Pilar. Su reciente fichaje por el Athletic de Bilbao ha acabado trastocando los planes del Ayuntamiento de Zaragoza, pues los bilbaínos visitan el Sánchez Pizjuán de Sevilla la jornada del fin de semana del pregón. Se confiaba en que, si permanecía en la plantilla del Paris Saint Germain, podría obtener un permiso para desplazarse a la capital aragonesa ya que no era era habitual en las alineaciones del conjunto parisino.