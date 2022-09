Siguen las dimisiones en Ciudadanos

La destitución del secretario de Acción Institucional de Cs Aragón, Carlos Ortas, que llegó vía whatsapp por parte del coordinador autonómico de la formación liberal, Daniel Pérez Calvo, no ha sido la última noticia convulsa dentro de la formación naranja en Aragón, que este jueves se ha despertado con la noticia de dos nuevos ceses. La secretaria de Acción Institucional en la provincia de Huesca, Jara Bernués, y el secretario de Organización en esta misma provincia, Sergio Arriola, han anunciado su dimisión por el desacuerdo con el despido de Ortas este miércoles.

El también diputado autonómico por Huesca en las Cortes de Aragón, Carlos Ortas, es uno de los impulsores de la plataforma crítica Somos Ciudadanos, que reclaman la celebración de una asamblea general extraordinaria para abordar el futuro del partido. Este movimiento está impulsado por cargos y afiliados de toda España.

Jara Bernués y Sergio Arriola se han solidarizado con Ortas a través de las redes sociales y han remitido sendas cartas a Daniel Pérez Calvo en las que le exponen su renuncia de sus cargos orgánicos.

Bernués ha mostrado su apoyo a Carlos Ortas y apunta que seguirá de diputada en las Cortes de Aragón cumpliendo su compromiso. Por su parte, Arriola ha indicado que se siente "decepcionado" por el cese de Ortas "por manifestar públicamente su opinión", con el cual se "solidariza", dejando también su cargo.

En su misiva a Pérez Calvo, apunta que continuará militando en el partido: "No sé cómo explicar que en el partido de la libertad se censuren las opiniones diferentes, aunque busquen el bien por el futuro de Ciudadanos".

Agosto no ha sido nada tranquilo para Ciudadanos, formación que va camino de llegar muy tocada a las urnas. Carmen Herrarte movió ficha a principio de mes con la decisión contundente de renunciar a todos sus cargos, presentada ante el número tres de Inés Arrimadas en España, Daniel Pérez Calvo.

Ambos llevaban semanas enfrentados después de que este último la obligara a cancelar una comparecencia en rueda de prensa junto al portavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo, por un acuerdo municipal, o le afeara públicamente que presentara el programa Volveremos, su proyecto estrella, junto al alcalde y líder del PP, Jorge Azcón.

Esta decisión se interpretó de alguna manera como una primer paso por parte de Herrarte de dejase querer por el PP de cara a las próximas elecciones de2023. "Ahora solo tengo claro hacia dónde no quiero ir y con quién no quiero, no tengo tan claro hacia dónde sí", explicó sin aclarar su futuro.