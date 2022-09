Stellantis despide a César Yagües, líder de CGT en Aragón

La dirección de la planta automovilística de Stellantis (antes PSA/Opel) en Figueruelas despidió hace dos meses a César Yagües, que llevaba 28 años trabajando en la empresa y es un conocido sindicalista de CGT, la segunda fuerza más representativa del comité actualmente. Desde hace seis años, es además el secretario general de la central sindical en Aragón. El afectado ha asegurado este jueves, en declaraciones a este diario, que se trata "claramente de un claro caso de represión y discriminación sindical", por lo que ha presentado una demanda judicial contra el despido por considerar que "se han vulnerado sus derechos fundamentales".

Desde la dirección de Stellantis señalaron que la extinción del contrato ha sido por "causas objetivas" y no guarda ninguna relación con la filiación sindical del trabajador.

Yagües, que ahora tiene 51 años, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Zaragoza junto al secretario general de CGT, Miguel Fadrique, para denunciar lo ocurrido. Según ha explicado, a principios de verano (el 29 de junio) recibió una notificación por burofax en el que la empresa le comunicaba el despido por “ineptitud sobrevenida”. "Tras 28 años trabajando en la cadena de montaje me dicen que he perdido las condiciones físicas para poder trabajar. No se sostienen los motivos", ha señalado.

A su juicio, lo han echado por la labor sindical en "defensa de los derechos" de la plantilla que viene desarrollando en la fábrica desde 1998. Además de delegado y máximo dirigente de la sección sindical de CGT, también ha sido delegado de prevención durante 14 años y miembro del comité de empresa, órgano al que ahora debería acceder, dice, tras haber dejado su puesto un compañero de su candidatura.

Concentración de protesta

En todo este tiempo, ha recordado que ha presentado "multitud de denuncias por la pérdida de derechos de los trabajadores de Opel y de sus contratas" ante la Inspección de Trabajo o los juzgados, que en algunos casos ha conllevados "cuantiosas sanciones" para la empresa por incumplimiento de la normativa laboral. "La empresa no me lo perdona y me quiere despedir con alevosía y nocturnidad", ha afirmado.

CGT ha convocado una concentración contra el despido de Yagüe el próximo 8 de septiembre en la plaza España de Zaragoza (19 horas), una protesta que marcará el inicio de un calendario de “actividades reivindicativas”.